به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین رحیمی در برنامه صبح بخیر ایران گفت: ریاست قوه قضائیه به کرات در جلسات متعدد به تاسی از مقام معظم رهبری تاکید کردند باید بین عوامل اصلی این جریان (اغتشاشات) و کسانی که با نظام دشمنی ندارند و فریب خوردند و اکنون پشیمان هستند فرق قائل شویم.

معاون قضائی قوه قضائیه با بیان اینکه غالب دستگیرشدگان از صنف دوم بودند و افرادی که از عوامل اصلی باشند خیلی کم داشتیم، گفت: غالب این‌ها پس از دستگیری متوجه اشتباه خود شدند و اظهار داشتند که ما فریب خوردیم. این افراد مرتکب جرم شدند اما مرتکب جنایت نشدند، این افراد اظهار ندامت کردند و به کرات گفتند که ما از مسئولان قضائی می‌خواهیم مشمول عفو قرار گیریم.

وی با بیان اینکه از سال ۹۷ عفو معیاری نداشتیم، افزود: در عفو موردی افراد محدود هستند اما در عفو معیاری بحث روی افراد و اشخاص نداریم. یکسری معیارها را رئیس قوه قضائیه با جلب نظر کارشناسان و با رعایت مصالح نظام خدمت مقام معظم رهبری اعلام می‌دارند و در صورت موافقت رهبر انقلاب بر اساس آن معیارها به محاکم قضائی، دادگستری و سازمان قضائی نیروهای مسلح اعلام می‌شود.

رحیمی بیان کرد: در عفوهای معیاری دایره شمول بسیار وسیع‌تر است. این عفو معیاری با همه عفوهای معیاری که بعد انقلاب بود فرق دارد که شامل متهمان هم می‌شود.

معاون قضائی قوه قضائیه گفت: این عفو شامل محکومان و متهمان حوادث اخیر است. در قسمت اول تخفیف مجازات نداریم یعنی پرونده مختومه می‌شود. روز گذشته بعد از موافقت مقام معظم رهبری، نامه‌ای به رؤسای دادگستری‌های سراسر کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح و سازمان زندان‌های سراسر کشور تنظیم و اعلام کردیم کارگروهی تشکیل دهند و با این معیارهایی که اعلام شد تطبیق دهند. هر روز تا پایان وقت اداری موظف هستند افراد را به تفکیک اعلام کنند و ظرف ۱۵ روز مکلف هستند نتیجه نهایی را به ما اعلام کنند. احتمالاً تا پایان بهمن بتوانیم به طور رسمی اعلام کنیم که این عفو شامل چه تعدادی از محکومان شده است.

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