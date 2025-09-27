تخفیف مجازات و کاهش حبس تعدادی از محکومان قضایی در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در سخنانی، اظهار داشت: در پی عفو معیاری اخیر و تأیید آن از سوی مقام معظم رهبری، عده زیادی از محکومین استان لرستان از تخفیف مجازات، از جمله کاهش حبس یا عفو شلاق تعزیری و جزای نقدی، بهره‌مند می‌شوند و اجرای این عفو نه‌تنها به کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان و تمرکز مقامات قضائی بر جرایم سنگین کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز بازپروری و اصلاح رفتار محکومان، تحکیم بنیان خانواده‌ها و افزایش نشاط و امید اجتماعی می‌شود.

وی در خصوص اقدامات دادگستری لرستان در اجرای دستورالعمل عفو معیاری اخیر، گفت: به‌محض وصول دستورالعمل عفو معیاری کارگروه ویژه‌ای به دبیری معاون قضائی، فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی و با عضویت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، دادستان نظامی استان، رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری کل، مدیران کل زندان‌ها و تعزیرات حکومتی و دبیرخانه کمیسیون عفو تشکیل شد و تکالیف حوزه‌های مختلف مشخص و مقرر گردید ظرف هفت روز از تاریخ ابلاغ نسبت به جمع‌آوری و بررسی اسامی واجد شرایط اقدام شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، ادامه داد: تاکنون در این کارگروه ویژه که با نظارت مستقیم رئیس‌کل دادگستری استان فعالیت می‌کنند، پرونده‌ها در کمتر از یک هفته موردبررسی قرار گرفت و احراز شرایط محکومان موضوع‌بندهای دستورالعمل عفو، حبس‌های طبقه‌بندی‌شده، محکومان امنیتی مشمول، ایثارگران، بیماران و کهن‌سالان پایش شدند.

حجت‌الاسلام شهواری، افزود: پس از مشخص‌شدن لیست مشمولان عفو معیاری استعلام‌های لازم از مراجع امنیتی، تأییدیه پزشکی قانونی برای بیماران صعب‌العلاج و افراد فاقد مدارک هویتی، لیست محکومان مالی و غیرعمد، آمار مددجویان زن سرپرست خانوار و … به تفکیک به‌صورت مجزا موردبررسی قرار گرفت.