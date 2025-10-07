انیمیشن محراب آرامش جایزه بهترین جشنواره مهر دوبی را دریافت کرد

اکبر آئین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انیمیشن محراب آرامش به کارگردانی زیبا ارژنگ و تهیه‌کنندگی حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد در رقابتی بین‌المللی، عنوان بهترین انیمیشن هفتمین دوره جشنواره مهر دوبی را کسب و دیپلم افتخار این رویداد سینمایی را نیز دریافت کرد.

وی افزود: این جشنواره توسط خانه فرهنگ و هنر مهر و ماه با همکاری کمپانی مادمووی از ۴ تا ۱۲ مهر ماه در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار شد و تورج اصلانی دبیری بخش فیلم آن را بر عهده داشت.

مسئول واحد تصویری حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تعداد آثار راه یافته به این جشنواره، بیان کرد: جشنواره بین‌المللی مهر میزبان بیش از ۱۵۰ اثر سینمایی از سراسر جهان و دبیری آن بخش فیلم این جشنواره را تورج اصلانی بر عهده داشت.

وی تصریح کرد: داوران این دوره از جشنواره را چهره‌های سرشناسی از سینمای ایران و جهان از جمله تهمینه میلانی کارگردان ایرانی، گیورگی اواشویلی گرجستان، صدیق برمک افغانستان، سامان سالور ایران و زهراء غندور عراق تشکیل می‌دادند که در نهایت، انیمیشن محراب آرامش را شایسته دریافت جایزه بهترین فیلم بخش انیمیشن و دیپلم افتخار تشخیص دادند.