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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۶:۰۰

رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

پنجاه و پنجمین حضور بین المللی«محراب آرامش»

پنجاه و پنجمین حضور بین المللی«محراب آرامش»

یاسوج-رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد از پنجاه و پنجمین حضور انیمیشن محراب آرامش در جشنواره‌های بین المللی باکسب جایزه بهترین جلوه‌های بصری چهارمین جشنواره فیلم‌های کمیک ایندیانا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شریف اسلامی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: انیمیشن محراب آرامش از تولیدات حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد به کارگردانی زیبا ارژنگ، عنوان بهترین جلوه‌های بصری چهارمین جشنواره فیلم‌های «کمیک ایندیانا» که شهریورماه سال جاری در آمریکا برگزار شد را کسب کرد.

اسلامی با اشاره به این انیمیشن، ابراز داشت: انیمیشن محراب آرامش پیش از این نیز در ۵۴ جشنواره بین المللی حضور یافته و عناوین مختلفی را به دست آورد.

اسلامی به جزئیات اثر اشاره کرد و گفت: محراب آرامش انیمیشنی دو بعدی در مدت زمان چهار دقیقه است که در قالبی نو و زیبا داستان آهویی را روایت می‌کند که برای نجات جان فرزندش از فرشهایی با نقوش مختلف عبور می‌کند.

وی افزود: در ساخت این انیمیشن از نقوش اصیل قالی و گلیم ایرانی استفاده شده است.

اسلامی خاطرنشان کرد: حضور در جشنواره‌های جهانی فیلم کشورهای آمریکا، انگلستان، ایتالیا، اوکراین، کره جنوبی، آلبانی، برزیل، روسیه و هند … از جمله دست آورده‌ای این انیمیشن تولیدی حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد بوده است.

کد مطلب 4713412

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