دریافت 2 MB کد خبر 6614666 https://mehrnews.com/x39dYc ۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۴ کد خبر 6614666 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۴ رونمایی از برنامه راهبردی ۸ ساله دوم فدراسیون کشتی رئیس سازمان برنامه بودجه از برنامه راهبردی ۸ ساله دوم فدراسیون کشتی رونمایی کرد. کپی شد مطالب مرتبط پورمحمدی: موفقیتهای فدراسیون کشتی حاصل معجزه یا شانس نیست علیرضا دبیر: فدراسیون کشتی زودتر از برنامه به اهدافش رسید رحمان عموزاد ٣ مدال المپیکی و جهانی خود را به موزه آستان قدس اهدا کرد برچسبها کشتی آزاد فدراسیون کشتی کشتی فرنگی
نظر شما