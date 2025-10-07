حضور فعال بانک مسکن در زنجیره ساخت مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، مدیرعامل بانک مسکن در سخنان خود در نشست با همکاران استان، از روند رو به رشد فعالیت‌های بانک و برنامه‌ریزی برای ارتقای جایگاه آن در شبکه بانکی کشور خبر داد.

علی خورسندیان به نتایج ارزیابی عملکرد در بانک مسکن اشاره کرد و گفت: مدیریت شعب خراسان شمالی طی پنج دوره متوالی عملکرد سبز داشته که نشان‌دهنده تلاش و موفقیت همکاران است. این استان با دارا بودن ظرفیت‌های فراوان، نیازمند عزم و اراده جدی برای توسعه بیشتر است.

به کارگیری تمامی ظرفیت‌ها در جذب منابع

مدیرعامل بانک مسکن به سابقه ۸۷ ساله و ۱۲۰۰ شعبه فعال بانک مسکن در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: ارتقای جایگاه بانک در شبکه بانکی، نیازمند تلاش گسترده برای جذب منابع و بهره‌برداری مناسب از چنین ظرفیتی در بانک مسکن است.

وی گفت: در شرایط فعلی، باید نوع نگرش به جذب منابع را تغییر دهیم. لازم است همگام با تحولات اقتصادی، تفکر سنتی را کنار گذاشت و برای جذب منابع برنامه‌ریزی کرد.

خورسندیان با تاکید بر توسعه بانکداری شرکتی در ساختار بانک مسکن گفت: باید از ظرفیت شرکت‌های بزرگ استفاده کرد و با آن‌ها وارد مذاکره شد. بانک مسکن خدمات گسترده‌ای دارد که می‌تواند برای تعامل دوسویه در اختیار این شرکت‌ها قرار گیرد.

تامین مالی حدود ۳۸۶هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن

مدیرعامل بانک مسکن در سخنان خود به عملکرد بانک مسکن در نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: این بانک از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تا کنون، نسبت به تامین مالی حدود ۳۸۶ هزار واحد مسکونی به ارزش۱۸۲همت اقدام کرده و در حال حاضر تعداد ۱۲۷ هزار واحد تاکنون در قالب فروش اقساطی به متقاضیان تحویل شده است.

وی به مذاکرات انجام‌شده با سازمان بورس و اوراق بهادار برای انتشار اوراق اشاره کرد و گفت: با ثبات ایجاد شده در بازار سرمایه، انتشار اوراق می‌تواند گام موثری در تامین مالی پروژه‌ها باشد. تأمین مالی نباید تنها در حوزه مسکن محدود بماند؛ بلکه باید در تمام زنجیره ساخت مسکن حضور فعال داشته باشیم.

توسعه رویکرد مشتری‌مداری بانک مسکن

خورسندیان به برگزاری منظم جلسات هیات‌مدیره برای بهبود عملکرد و تسهیل خدمات بانک از جمله سامانه چکاوک و سایر سیستم‌های بانکی اشاره کرد و گفت: تحول دیجیتال و تسهیل خدمات برای مشتریان در اولویت ماست و به‌زودی دسترسی گسترده‌تری برای مشتریان فراهم می‌شود.

انگیزه بخشی به سرمایه انسانی بر مبنای شایسته سالاری

وی در ادامه این نشست، به کمیته انتصابات با حضور ۸ عضو اشاره کرد و افزود: تمام انتصابات در این بانک بر مبنای شایستگی، تجربه و ضوابط مشخص صورت می‌پذیرد.

مدیرعامل بانک مسکن از ایجاد کمیسیون منابع انسانی در بانک مسکن برای رسیدگی گسترده‌تر به امور و نیازهای سرمایه انسانی خبر داد و اقدامات آن را زمینه‌ساز تحولات معیشتی دانست.

خورسندیان همچنین فعال‌سازی کارگروه تحول و ایجاد انگیزه در شعب بانک مسکن را در عملکرد موفق‌تر در جذب منابع و تشویق همکاران پرتلاش موثر دانست.