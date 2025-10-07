«دوباره» با آثاری از رایکا میلانیان در باگالری؛ عمر گل ۵ روز و ۶ باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعهای جدید از آثار رایکا میلانیان در قالب نمایشگاهی با عنوان «دوباره» عصر جمعه ۱۸ مهر در باگالری به نمایش درمیآید.
در بیانیه نمایشگاه آمده است: «گلها سهم هر خاطرهای هستند و خاک هر حافظهای سرشار از حضور ممتد و دوباره آنهاست. گلها، که با هر پژمردن، نوید رویش دوباره میدهند، در آثار رایکا میلانیان با محوگشتگی جزئیاتشان در فرم، همچنان بر گلدانها، دشتها و حتی چهره زنان میرویند و ماندگارند.
گلهای مجموعه «دوباره» با بیاعتنایی به مصرع سعدی: عمر گل پنج روز و شش باشد، میگذرند. این گلها در ادوار مختلف و با نگاهی نمادین، قابهایی از زندگی هنرمند را بازنمایی میکنند که با پژمردن و برخاستناش همراه بوده است. «دوباره»، فراخوانی برای نگاهی نو و امید به حیات دوباره است.»
رایکا میلانیان تاکنون بیش از ۱۰ نمایشگاه انفرادی را در کارنامه خود دارد. نمایشگاه جدید رایکا میلانیان با عنوان «دوباره» از روز جمعه، ۱۸ مهر در باگالری افتتاح میشود و تا روز جمعه، ۲ آبان ادامه دارد.
علاقمندان میتوانند همه روزه به جز شنبهها از ساعت ۱۷ تا ۲۰ به نشانی بلوار ارتش غرب، خیابان نخل، خیابان بهاران، بنبست نسترن، شماره ۱، ساختمان مدرن پلازا، واحد ۶۰۲ و ۶۰۳، باگالری مراجعه کنند.
