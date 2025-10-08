زمان و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی ضمن تبریک به کلیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴ در نخستین موسسه آموزش عالی کشور، اعلام کرد: تمام مراحل ثبت نام به صورت غیر حضوری بوده و نیاز به مراجعه به دانشگاه نیست.

ثبت نام غیر حضوری برای تمام دانشجویان کارشناسی ارشد از تاریخ ۱۴۰۴.۷.۱۷ تا ۱۴۰۴.۷.۲۱ است.

برای تکمیل مراحل ثبت نام برای ورود به سامانه گلستان (golestan.khu.ac.ir) از شناسه کاربری و گذرواژه زیر استفاده کنید.

شناسه کاربری : شماره داوطلبی+۰۴۱+khu

گذرواژه : کد ملی

به عنوان مثال اگر شماره داوطلبی شما ۶۵۴۳۲۱ باشد شناسه کاربری شما :khu۰۴۱۶۵۴۳۲۱ و رمز ورود: کد ملی شما است.

قابل توجه دانشجویان مشمول خدمت مقدس سربازی

دانشجویان مشمول که تاکنون جهت دریافت معافیت تحصیلی خود در سامانه www.epolice.ir ثبت نام نکرده اند در اسرع وقت وارد این سامانه شده و ثبت نام کنند. قابل ذکر است که تا تاریخ ۱۴۰۴.۷.۳۰ فرصت دارند تا برای معافیت تحصیلی مقطع جدید خود اقدام نمایند در غیر اینصورت عواقب عدم ثبت نام به عهده خود دانشجو است.

دانشجویانی که معافیت تحصیلی خود را دریافت نمودند به طور حضوری در زمان مراجعه و شروع به تحصیل آن را در واحد کرج ساختمان مرکزی - آموزش کل- اتاق ۶ تحویل دهند.

دانشجویان تمامی اطلاعیه های ثبت نام را از طریق سایت(www.khu.ac.ir) پیگیری کنند.