شریعتی: مجلس به موضوع CFT ورود کند

به گزارش خبرنگار مهر، مالک شریعتی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی طی اخطار قانون اساسی، خطاب به قالیباف، گفت: اطلاع دارم در زمانی که بحث CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح میشد، شما در دوره قبل و فعلی مخالف بودید و دلایل خودتان را برای این موضوع دارید.
وی بیان کرد: بعد از حمله نظامی به ایران، خباثت کشورهای اروپایی در عدم انجام تعهداتشان در برجام، خباثت اروپاییها برای فعالسازی اسنپبک، خباثت آمریکاییها برای اعمال تحریمهای ظالمانه علیه معیشت مردم و در شرایطی که کشور نیازمند دور زدن تحریمهاست، تصویب CFT برای کشور چه فایدهای دارد؟
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تودیع اسناد نزد دبیرخانه سازمان ملل مرحله آخر اجرای این تعهدات بینالمللی است. با توجه به اینکه فرصت محدود است، به نظرم مجلس میتواند در این زمینه ورود کند. طرحی آماده شده و در اختیار معاونت قوانین قرار گرفته که اگر موافقت شود، امضاهای آن جمع آوری شود.
شریعتی اظهار کرد: حداقل برای تودیع اسناد معاهدهای که هیچ نفعی برای اقتصاد و معیشت مردم ندارد، باید شرطی بگذاریم که تحریمهای ظالمانه و ادعاهای اروپاییها برای بازگرداندن ۶ قطعنامه مرتفع شود. یعنی نباید طوری باشد که ما هم چوب بخوریم، هم پیاز بخوریم و هم هزینه آن را ملت ایران بپردازند.
این نماینده مجلس متذکر شد: رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند اگر جایی نیاز به مبارزه با تروریسم و پولشویی وجود دارد، مجلس ورود کند. ما نباید خودمان را مقید به معاهدات ظالمانه بینالمللی کنیم، چرا که آنها در پشت پرده نیتهای دیگری از این معاهدات دارند.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه ما نباید خودمان را مقید به معاهدات ظالمانه بینالمللی کنیم، خواستار ورود مجلس به موضوع CFT شد.
