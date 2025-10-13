به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی با اشاره به جلسه روز سه‌شنبه هفته جاری مجلس شورای اسلامی در مورد موضوع CFT، گفت: تا این لحظه موضوعی تحت عنوان جلسه غیرعلنی و مهمان خاصی تعریف نشده است.

وی افزود: قرار است در روز سه‌شنبه طرح دو فوریتی جمعی از نمایندگان مبنی بر تعلیق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد CFT مطرح شود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق نظر تفسیری شورای نگهبان، هیچ نهاد قانون‌گذاری حق فسخ، ابطال و رد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا ۱۰ سال ندارد، از این رو ما در حوزه ابطال و رد مصوبه امکان ورود نداریم.

وی تاکید کرد: اما بنای طراحان این بحث تعلیق این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. بر اساس این طرح، تا زمانی که تحریم‌های مربوط به قطعنامه‌های شش گانه ۲۲۳۱ متاثر از اجرای اسنپ‌بک متوقف نشود، CFT اجرا نشود و به عبارتی اسناد تودیع نشود.