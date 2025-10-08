به گزارش خبرنگار مهر، آیین بهرهبرداری از دو سامانه پیشرفته تصویربرداری پزشکی در دارالشفای آستان مقدس مسجد جمکران، صبح چهارشنبه با حضور حجتالاسلام والمسلمین سید علیاکبر اجاقنژاد، تولیت این آستان مقدس، و جمعی از مدیران و مسئولان برگزار شد.
در این مراسم، دو دستگاه مدرن با فناوریهای روز دنیا، شامل «رادیولوژی جنرال تمام دیجیتال موتورایز (DR)» و «رادیوگرافی تمام دندان دیجیتال (OPG)»، با هدف ارتقای سطح خدمات درمانی و رفاه مراجعان به بهرهبرداری رسیدند.
دستگاه رادیولوژی دیجیتال موتورایز (DR) با قابلیت انجام کلیه گرافیهای عمومی، تخصصی و رنگی، یکی از بهروزترین تجهیزات تصویربرداری در نوع خود محسوب میشود. این دستگاه با بهرهمندی از تخت ششجهته، امکان جابهجایی آسان بیماران و تنظیم دقیق موقعیت برای تصویربرداری را فراهم کرده و سرعت و دقت انجام گرافیها را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.
از ویژگیهای فنی این دستگاه میتوان به توانایی انجام گرافیهای ایستاده از بخشهایی نظیر زانو اشاره کرد. همچنین تصاویر بهدستآمده از طریق لینک اختصاصی، بهصورت فوری برای مشاهده بر روی تلفن همراه پزشکان یا بیماران ارسال میشود تا فرآیند تشخیص و درمان با سرعت بیشتری انجام گیرد.
در ادامه این مراسم، دستگاه رادیوگرافی تمام دندان دیجیتال (OPG) نیز افتتاح شد و این دستگاه که از فناوریهای پیشرفته در حوزه تصویربرداری دهان و دندان بهره میبرد، تصاویری با وضوح بالا و دقت چشمگیر ارائه میکند و همچون دستگاه قبلی، امکان ارسال آنی تصاویر به پزشکان و بیماران را از طریق لینک اختصاصی فراهم کرده است.
تجهیز دارالشفای مسجد مقدس جمکران به این دو دستگاه، گامی مهم در مسیر توسعه زیرساختهای درمانی و تشخیصی این مرکز به شمار میرود. به گفته مسئولان آستان، این تجهیزات با اعتباری بالغ بر ۶۷ میلیارد ریال و با حمایت و پیگیری تولیت محترم مسجد مقدس جمکران تهیه و نصب شده است.
با راهاندازی این دستگاهها، بخش تصویربرداری دارالشفای مسجد جمکران وارد مرحلهای تازه از دقت، سرعت و کیفیت خدمات پزشکی شده و زمینه ارائه خدمات نوین و مطمئن به زائران و مراجعان این مکان مقدس بیش از پیش فراهم آمده است.
