تصویر منتشر نشده سید حسن نصرالله در مسجد جمکران

به گزارش خبرنگار مهر، باور عملی به مهدویت اصیل، روح حاکم بر شخصیت سیدحسن نصرالله سیدالشهدای مقاومت رضوان‌الله علیه بود. او را باید یک نمونه عینی از یاران امام زمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف برشمرد. این بعد مهم و مهجور از شخصیت شهید، نیاز به تبیین دقیق دارد. نه تنها در عمل که در میان سخنرانی‌های آن آیت الهی می‌توان مباحث مهدوی را درک کرد.

مسجد مقدس جمکران، ملجا دلدادگان به حضرت ولی‌عصر ارواحنافداه، به ویژه مردان میدان مبارزه است و وجه‌مشترک احراری همچون مرحوم بافقی‌ها و نواب صفوی‌ها و حضرت امام خمینی (ره) تا شهدای دوران ماست.

در طول سال‌ها هرچند که سندی بر تشرّف جناب نصرالله به مسجد مقدس جمکران اعلام نشده بود ولی برای فهم نگاه شهید مقاومت به این مکان مبارک دو نکته قابل توجه است: ارادت عیان جناب سیدحسن نصرالله به آیت‌الله العظمی بهجت که مُبلغ و معرّف مسجد مقدس جمکران بودند و دلبستگی کم‌نظیر مقام معظم رهبری به مسجد مقدس جمکران که مقتدای روح و جان سیدحسن نصر الله بود.

محدودیت‌های طبیعی زیادی برای رصد و کشف تشرف شهید نصرالله به مسجد مقدس جمکران وجود داشت و حالا بعد از شهادت به تدریج، ناگفته‌ها و نادیده‌های زندگی شهید مقاومت منتشر می‌شود. در سالگرد شهادت جگرسوز ایشان، تصویری منتشر شده که بعد از دقت معلوم می‌شود در حیاط مسجد مقدس جمکران و در دهه شصت عکاسی شده است.

این نشانه‌ای از بُعد عمیق‌تر نگاه شهید به مهدویت و ارادت ایشان را از ابتدای راهش نشان می‌دهد.

گفتی است جناب سیدحسن نصرالله در اوایل دهه شصت (سال ۱۳۶۱) سفری به ایران داشتند و برای مرتبه دوم از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸ برای تحصیلات حوزوی در قم مستقر بودند.

شایان ذکر است این یافته، حاصل رصدهای واحد «جمکران پژوهی» است که مدتی است در انتشارات کتاب جمکران با ماموریت بازشناسی و تبیین دقیق ابعاد تاریخی و هویتی این مکان مقدس راه اندازی شده و ارائه اثری بدیع با عنوان «جمکران و ناگفته‌ها» را در دست اقدام دارد.

جمکران و ناگفته‌ها پژوهشی است که با نگاهی فراگیر و بدیع، به ابعاد هویتی مسجد مقدس جمکران پرداخته و در آینده تقدیم علاقه‌مندان به موضوعات تاریخی معارفی تقدیم خواهد شد.

جمکران‌پژوهی یکی از واحدهای مجموعه انتشارات کتاب جمکران است که با هدف جمع‌آوری و ارائه تصویری دقیق از هویت و جایگاه و ابعاد این مکان مقدس راه‌اندازی شده و اولین اثر خود با نام «جمکران و ناگفته‌ها» را در آینده به دست علاقه‌مندان معارف و تاریخ (مکان شناسی) ارائه خواهد شد.