به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، عبدالامیر یاقوتی، ضمن تشریح چالش‌های تامین برق صنایع با اشاره به تاثیر کاهش توان تولید نیروگاه‌های آبی، گفت: با توجه به توان تولیدی کمتر از ۵۰ درصدی نیروگاه‌های آبی که امسال با آن مواجه بودیم، سعی کردیم بخش کمتری از مدیریت مصرف را به صنعت انتقال دهیم و بنابراین بخشی از کمبودها به حوزه مشترکان اداری و خانگی منتقل شد.

لزوم تغییر الگوی مصرف صنایع

یاقوتی با تاکید بر قابلیت صنعت برای مدیریت مصرف، خاطرنشان کرد: این قابلیت در صنعت وجود دارد تا میزان برق خود را به نحوی مدیریت کند تا در فصل سرد سال بیشتر استفاده کند. لازمه مدیریت ناترازی برق، تغییر در مدل مصرفی است تا شرکت‌های تامین‌کننده بتوانند در ماه‌هایی که محدودیت کمتری دارند، از کل انرژی مورد نیاز خود استفاده کنند.

وی مصداق این امر را افزایش ۲۰ درصدی مصرف برق صنایع در فروردین ماه، پیرو اطلاع‌رسانی انجام‌شده در اسفند سال گذشته اعلام کرد.

تعرفه‌های تفکیک‌شده برق برای ۱۲ گروه صنعتی

مدیرکل دفتر مدیریت انرژی توانیر در ادامه به نرخ برق صنایع اشاره کرد و گفت: متوسط تعرفه برق صنایع ۹۹۸ تومان است که با در نظر گرفتن نرخ سوخت و ترانزیت به حدود ۱۴۰۰ تومان می‌رسد.

به گفته وی، سه فاکتور میزان صادرات، شدت انرژی و سهم صنعت در اقتصاد، بر نرخ پایانی انرژی آنها اثرگذار است. بر این اساس، نرخ برق برای ۱۲ گروه صنعتی تعیین شده که از ۰.۲۲ تا ۲ سنت (معادل ۱.۶۸ تا ۲ تومان) متغیر است و طبیعتاً صنایع انرژی‌بر با نرخ بیشتری مواجه هستند.

فروش مازاد برق صنایع در بورس

یاقوتی با اشاره به نرخ‌های متفاوت برق از ۲۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان برای صنایع، به این سوال که چرا صنایع ممکن است برق با نرخ ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان را از بورس تهیه کنند، پاسخ داد و گفت: مسئله اصلی هزینه و درآمد است.

وی توضیح داد: صنایع موظفند ۳ درصد از برق مصرفی خود را از طریق بورس سبز انرژی تامین کنند. این برق عرضه‌ شده در تابلوهای بورس، بخشی از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تولید می‌شود که از سیاست‌های حمایتی بهره‌مند است و بخش دیگر نیز شامل صرفه‌جویی‌های انجام‌ شده توسط بخش خصوصی و برخی صنایع است.

یاقوتی در پایان با بیان این که صنایعی که اکنون از تابلو بورس برق خرید می‌کنند، قابلیت عرضه در این تابلو را نیز دارند، تاکید کرد: اگر عرضه این نوع برق افزایش یابد، قیمت آن کاهش خواهد یافت و ممکن است به محدوده ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان نیز برسد.