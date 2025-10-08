۴ زخمی در اثر انفجار در قطار مسافربری در جنوب پاکستان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، منابع راه‌آهن پاکستان گفتند که این حادثه در منطقه شکارپور زمانی رخ داد که قطار از استان خیبر پختونخوا در شمال غربی این کشور به سمت استان بلوچستان در جنوب غربی در حرکت بود.

منابع افزودند که افراد زخمی برای درمان به بیمارستان‌های اطراف منتقل شده‌اند و عملیات امداد و نجات در محل در حال انجام است.

پلیس و نیروهای شبه‌نظامی منطقه را محاصره کرده و تحقیقات در مورد علت انفجار را که خسارات قابل توجهی به مسیر راه‌آهن وارد کرده است، آغاز کردند.

مقامات اعلام کردند که در پی این حادثه، تردد قطارها موقتاً متوقف شده و پس از پاکسازی ریل از قطار آسیب دیده، دوباره برقرار خواهد شد.