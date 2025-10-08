به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حاجیونی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به منظور ارتقای فوریتهای پزشکی استان بوشهر، تفاهمنامه همکاری سازمان اورژانس کشور و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با هدف تقویت زیرساختها و توسعه ناوگان فوریتهای پزشکی استان به امضا رسید.
وی اضافه کرد: از مفاد این تفاهم میتوان به تخصیص ۵۰ میلیارد تومان اعتبار جهت خرید آمبولانسهای وارداتی و تخصیص ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه ساختمان مرکزی اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه اشاره کرد.
حاجیونی افزود: از دیگر مفاد این تفاهم، تأمین اعتبار برای خرید یک دستگاه خودرو فرماندهی عملیات، تأمین اعتبار جهت تعمیر و تجهیز اتوبوس آمبولانس، تأمین اعتبار برای تعمیر پنج دستگاه آمبولانس پشتیبان، تأمین اعتبار جهت خرید سه دستگاه موتورلانس جهت تسریع در امدادرسانی به مصدومین در مناطق پرترافیک شهر بوشهر و برازجان و پیگیری تأمین یک دستگاه شناور امداد دریایی است.
افزایش سرعت و بهبود کیفیت امدادرسانی
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ضمن قدردانی از حمایتهای سازمان اورژانس کشور، امضای این تفاهمنامه را گامی مؤثر در مسیر ارتقای خدمات پیش بیمارستانی، افزایش سرعت و بهبود کیفیت امدادرسانی در سراسر استان دانست.
حاجیونی افزود: استان بوشهر با دارا بودن ۵۷ پایگاه اورژانس شهری و جادهای، پوشش گستردهای را در محورهای اصلی مواصلاتی، مناطق شهری و روستایی ارائه میدهد، موقعیت جغرافیایی این استان در نوار ساحلی خلیجفارس، وجود صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی، و تردد بالای وسایل نقلیه در محورهای ارتباطی، بوشهر را در زمره استانهای پدافندی و حادثهخیز کشور قرار داده است.
وی افزود: بهرهمندی از ظرفیتهای درمانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و تلاش شبانهروزی نیروهای اورژانس ۱۱۵، امکان پاسخ سریع، امدادرسانی مؤثر و کاهش زمان رسیدن بر بالین بیمار را فراهم کرده است. به گفته ایشان، امضای این تفاهمنامه، گامی مهم در مسیر تقویت زیرساختها و ارتقای آمادگی استان در حوزه فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی به شمار میرود.
