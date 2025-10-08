  1. استانها
  2. تهران
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۴

زندی: باند شکارچیان غیرمجاز در پارک ملی خجیر و سرخه‌حصار متلاشی شد

تهران- فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: در عملیات مشترک با پلیس امنیت، باند شکارچیان غیرمجاز در پارک‌های ملی خجیر و سرخه‌حصار شناسایی و متلاشی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زندی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران درباره جزئیات دستگیری شکارچیان غیرمجاز اظهار داشت: در روزهای گذشته نیروهای یگان با رصد میدانی متوجه فعالیت مشکوک چند موتورسوار با موتورسیکلت‌های تریل سنگین بدون پلاک در محدوده پارک‌های ملی خجیر و سرخه‌حصار شدند، این افراد با راندن در مسیرهای صعب‌العبور، حیات وحش را تعقیب و شکارچیان مسلح را به محل هدف هدایت می‌کردند.

به گفته وی، متخلفان پیش از این نیز چند مرتبه از دست نیروهای محیط‌بان گریخته بودند، اما شامگاه گذشته در عملیاتی هماهنگ با پلیس امنیت یکی از اعضای اصلی باند هنگام ورود مجدد به منطقه بازداشت شد و دو نفر دیگر متواری شدند.

زندی ادامه داد: مأموران پس از اخذ مجوز قضایی به مخفیگاه متهمان وارد شده و موفق به کشف لاشه پنج رأس گونه وحشی شامل چند کل و قوچ وحشی و یک رأس آهو شدند. همچنین سه قبضه سلاح شکاری، یک سلاح قاچاق، دو دستگاه موتورسیکلت تریل سنگین، دوربین‌های چشمی و تجهیزات صید و شکار غیرمجاز از محل توقیف شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران با تأکید بر اینکه پرونده این باند برای رسیدگی در اختیار دستگاه قضایی قرار دارد، افزود: نیروهای یگان به‌صورت شبانه‌روزی در مناطق حفاظت‌شده حضور دارند و هرگونه فعالیت غیرقانونی در حوزه شکار و صید با واکنش سریع و قاطع مواجه خواهد شد.

پارک ملی خجیر و منطقه سرخه‌حصار از مهم‌ترین زیستگاه‌های طبیعی شرق تهران به شمار می‌روند و زیستگاه گونه‌های ارزشمند جانوری هستند که از سال ۱۳۶۱ تحت حفاظت رسمی قرار دارند.

    • عطیه FR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
      0 0
      پاسخ
      حیفه اون حیوونا کاش برخوردهای قانونی جدی بشه

