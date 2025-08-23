امیر ضیاییان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست متوجه حضور حضور شکارچیان در سرخه شدند، ابراز داشت: مأموران یگان حفاظت و قرق بان ها در محل حضور یافتند.

وی افزود: در این عملیات مشترک یک گروه شکارچی غیرمجاز و سابقه‌دار در منطقه شکار ممنوع خنار حوالی روستای اروانه سرخه دستگیر شدند.

رئیس اداره محیط زیست سمنان و سرخه بابیان اینکه ۲ نفر از متهمان بنا به دستور مقام قضائی بازداشت شدند، ابزار داشت: نفر سوم که از محل متواری شده بود شناسایی و دستور قضائی جهت دستگیری وی صادر شد.

رضائیان در ادامه تصریح کرد: در این عملیات از متخلفان لاشه تازه شکار شده یک رأس میش وحشی و یک عدد پوکه سلاح جنگی کلاشینکف کشف و ضبط شد.

وی حفاظت از حیات‌وحش و زیستگاه‌های طبیعی یک وظیفه همگانی دانست و افزود: یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان با جدیت و بدون اغماض با متخلفان و شکارچیان غیرمجاز برخورد خواهد کرد.