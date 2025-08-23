  1. استانها
  2. سمنان
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۲۷

دستگیری شکارچیان سابقه‌دار در سرخه؛ نفر سوم متواری است

دستگیری شکارچیان سابقه‌دار در سرخه؛ نفر سوم متواری است

سمنان- رئیس اداره محیط زیست سمنان و سرخه از دستگیری شکارچیان سابقه‌دار در منطقه شکار ممنوع خُنار حوالی روستای اروانه سرخه خبر داد و گفت: دستور قضایی برای دستگیری نفر سوم صادر شده است.

امیر ضیاییان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست متوجه حضور حضور شکارچیان در سرخه شدند، ابراز داشت: مأموران یگان حفاظت و قرق بان ها در محل حضور یافتند.

وی افزود: در این عملیات مشترک یک گروه شکارچی غیرمجاز و سابقه‌دار در منطقه شکار ممنوع خنار حوالی روستای اروانه سرخه دستگیر شدند.

رئیس اداره محیط زیست سمنان و سرخه بابیان اینکه ۲ نفر از متهمان بنا به دستور مقام قضائی بازداشت شدند، ابزار داشت: نفر سوم که از محل متواری شده بود شناسایی و دستور قضائی جهت دستگیری وی صادر شد.

رضائیان در ادامه تصریح کرد: در این عملیات از متخلفان لاشه تازه شکار شده یک رأس میش وحشی و یک عدد پوکه سلاح جنگی کلاشینکف کشف و ضبط شد.

وی حفاظت از حیات‌وحش و زیستگاه‌های طبیعی یک وظیفه همگانی دانست و افزود: یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان با جدیت و بدون اغماض با متخلفان و شکارچیان غیرمجاز برخورد خواهد کرد.

کد خبر 6568736

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها