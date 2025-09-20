سه شکارچی در زیستگاه کل و بز خلخال دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین معصوم زاده با اعلام این خبر اظهار کرد: در ادامه تلاش‌های شبانه‌روزی محیط‌بانان برای مبارزه با شکار غیرمجاز، سه نفر شکارچی با یک قبضه سلاح گلوله زنی دوربین دار که در حاشیه جاده سرچم و در زیستگاه کل و بز اقدام به شکار کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه این متخلفین به پاسگاه نیروی انتظامی انتقال داده شدند ادامه داد: ادوات ضبط شده از این شکارچیان شامل یک قبضه اسلحه گلوله زنی دوربین دار، هشت فشنگ مرمی دار، یک دستگاه مسافت سنج لیزری، یک دستگاه دوربین چشمی بود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خلخال اضافه کرد: یکی از شکارچیان دستگیر شده سال قبل هم در زیستگاه مذکور دستگیر شده بود.

معصوم زاده گشت و حضور مستمر یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خلخال بطور شبانه روزی در پاسگاه‌های محیط بانی را یادآور شد و گفت: بر اساس ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی هر فرد بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

وی از همیاران و دوستداران محیط زیست خواست، در صورت مشاهده و یا اطلاع از هر گونه تخلفات زیست‌محیطی مراتب را به اولین پاسگاه محیط‌بانی، پاسگاه انتظامی و یا به سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ حفاظت محیط زیست استان گزارش کنند.