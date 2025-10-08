خراسان جنوبی نیازمند تحول اساسی در عدالت آموزشی و حذف مدارس کانکسی است

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان اسحاقی شامگاه چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی که با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهید والامقام احمد کاظمی، اظهار کرد: یاد این شهید بزرگوار هر روز زندهتر میشود و راه او الهامبخش همه خدمتگزاران صادق نظام اسلامی است.
نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس افزود: امروز افتخار بزرگی برای استان خراسان جنوبی است که یکی از فرزندان این خطه در قامت وزیر آموزش و پرورش کشور منشأ تحول در نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران شده است.
اسحاقی با قدردانی از تعامل سازنده نهادهای امنیتی و انتظامی در استان گفت: همافزایی میان سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و سایر نهادهای امنیتی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است که ثبات و امنیت پایدار در جنوب خراسان را رقم زده است.
وی ضمن تقدیر از حضور فرمانداران، مدیران و اعضای شورای آموزش و پرورش استان، خطاب به وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: انتظار داریم حضرتعالی در خطه جنوب خراسان چند اقدام ماندگار و اساسی به یادگار بگذارید تا نام شما با تحول در این منطقه گره بخورد.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه با تأکید بر ضرورت پایان دادن به کلاسها و مدارس کانکسی تصریح کرد: هنوز در برخی مناطق استان، دانشآموزان در کانکسهای فرسوده و غیرایمن تحصیل میکنند.
اسحاقی اظهار کرد: سال گذشته در بازدیدی از یکی از این مدارس، مشاهده شد ۲۸ دانشآموز در کلاس کانکسی نشسته بودند که کف آن از رطوبت خیس شده بود.
نماینده مردم قاین و زیر کوه در مجلس گفت: خوشبختانه امروز بخشی از آن پروژهها به همت وزارت آموزش و پرورش در حال تکمیل است، اما باید این وضعیت بهطور کامل برچیده شود.
وی ادامه داد: هرچند طی یک سال اخیر با تدبیر وزیر محترم و پیگیری مدیرکل آموزش و پرورش استان، بسیاری از وعدهها تحقق یافته است، اما مردم جنوب خراسان انتظار دارند فقر آموزشی و زیرساختی در این منطقه بهصورت جدی جبران شود تا فاصله آموزشی استان با دیگر نقاط کشور کاهش یابد.
اسحاقی با اشاره به اهمیت موضوع عدالت آموزشی گفت: همانگونه که دولت در حوزههای اقتصادی و معیشتی به دنبال عدالت است، عدالت در آموزش نیز باید محقق شود.
نماینده مردم قاین و زیر کوه در مجلس تأکید کرد: فقر آموزشی گاهی در چهره کودکانی دیده میشود که از حداقل امکانات تحصیلی محروماند و این واقعیتی است که نمیتوان از آن چشمپوشی کرد.
وی افزود: متأسفانه گاه در رسانهها تبلیغاتی دیده میشود که با واقعیت زندگی بسیاری از خانوادههای مناطق محروم همخوانی ندارد.
اسحاقی افزود: وقتی خانوادهای توان خرید همان خوراکی سادهای را که در تلویزیون تبلیغ میشود ندارد، باید برایش فکری اساسی کرد و آموزش و پرورش میتواند با رویکرد فرهنگی و تربیتی، در کنار خیرین و نهادهای حمایتی، در جبران این فقر نقشآفرین باشد.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه با بیان اینکه شناخت دانشآموزان از هویت بومی، فرهنگی و انقلابی خود یک ضرورت تربیتی است، گفت: باید دانشآموزان ما با بزرگان، شهدا و مفاخر خراسان جنوبی آشنا شوند.
وی گفت: شهید محمد کاظمی نمونهای درخشان از انسان مؤمن، مدیر و تحولآفرین بود که نامش باید در ذهن نسلهای آینده جاودانه بماند.
وی ضمن اشاره به دغدغههای زیرساختی استان بیان کرد: توسعه خوابگاههای دانشگاه فرهنگیان، بازسازی اردوگاههای دانشآموزی و تجهیز پژوهشسراها از اولویتهای جدی منطقه است.
وی ادامه داد: اردوگاه خضری دشت بیاض که متأسفانه در وضعیت نامناسبی قرار دارد و میتواند با حمایت وزارت آموزش و پرورش به مرکزی آموزشی، فرهنگی و حتی کارآفرینانه تبدیل شود.
اسحاقی افزود: میتوان از ظرفیت این اردوگاهها برای برگزاری اردوهای علمی و فرهنگی مرتبط با محصولات بومی استان مانند زرشک و زعفران استفاده کرد تا دانشآموزان و پژوهشگران از سراسر کشور برای مشاهده و آموزش فرآیندهای کاشت و برداشت این محصولات به استان سفر کنند؛ اقدامی که ضمن آموزش علمی، موجب رونق فرهنگی و اقتصادی منطقه نیز خواهد شد.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در پایان اظهار کرد: امیدواریم در سفرهای آینده وزیر آموزش و پرورش، شاهد بازدید و پیگیری میدانی از همه شهرستانهای استان باشیم و در جلسات بعدی بتوانیم از تحقق وعدهها و نتایج عملی طرحهای تحولآفرین آموزش و پرورش در خراسان جنوبی گزارش دهیم.
