۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۳

اردوگاه ملی گردشگری آموزشی در خراسان جنوبی ایجاد شود

بیرجند- نماینده قائنات و زیرکوه در مجلس خواستار ایجاد اردوگاه ملی گردشگری آموزشی با محوریت محصولات استراتژیک خراسان جنوبی شد. 

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان اسحاقی ظهر پنج‌شنبه در گردهمایی مدیران مدارس شهرستان قائنات با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، بیان کرد: احداث اردوگاه ملی گردشگری آموزشی در خراسان جنوبی فرصتی برای معرفی محصولات استراتژیک استان همچون زرشک، زعفران، عناب، فولاد و ظرفیت‌های معدنی به دانش‌آموزان سراسر کشور است.

وی با اشاره از مشکلات برخی مدارس، اظهار کرد: استفاده از کلاس‌های کانکسی، فرسودگی ساختمان‌ها و کمبود تجهیزات آموزشی نظیر ویدئوپروژکتور، کامپیوتر و لپ‌تاپ از جمله مشکلات موجود بوده که نیازمند اقدام فوری برای رفع این کمبودها هستیم.

اسحاقی بر ضرورت استقلال دانشگاه فرهنگیان استان و حذف کلاس‌های کانکسی تاکید کرد و افزود: تجهیز مدارس به فناوری‌های نوین و ایجاد اردوگاه ملی گردشگری آموزشی با محوریت محصولات استراتژیک خراسان جنوبی از جمله ضرورت‌های استان است‌.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در مجموعه دانشگاه فرهنگیان قائنات، گفت: این مرکز در گذشته میزبان دانشجویان سیستان و بلوچستان بوده و اکنون آماده تبدیل شدن به یک واحد مستقل است.

