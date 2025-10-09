اردوگاه ملی گردشگری آموزشی در خراسان جنوبی ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان اسحاقی ظهر پنجشنبه در گردهمایی مدیران مدارس شهرستان قائنات با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، بیان کرد: احداث اردوگاه ملی گردشگری آموزشی در خراسان جنوبی فرصتی برای معرفی محصولات استراتژیک استان همچون زرشک، زعفران، عناب، فولاد و ظرفیتهای معدنی به دانشآموزان سراسر کشور است.
وی با اشاره از مشکلات برخی مدارس، اظهار کرد: استفاده از کلاسهای کانکسی، فرسودگی ساختمانها و کمبود تجهیزات آموزشی نظیر ویدئوپروژکتور، کامپیوتر و لپتاپ از جمله مشکلات موجود بوده که نیازمند اقدام فوری برای رفع این کمبودها هستیم.
اسحاقی بر ضرورت استقلال دانشگاه فرهنگیان استان و حذف کلاسهای کانکسی تاکید کرد و افزود: تجهیز مدارس به فناوریهای نوین و ایجاد اردوگاه ملی گردشگری آموزشی با محوریت محصولات استراتژیک خراسان جنوبی از جمله ضرورتهای استان است.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در مجموعه دانشگاه فرهنگیان قائنات، گفت: این مرکز در گذشته میزبان دانشجویان سیستان و بلوچستان بوده و اکنون آماده تبدیل شدن به یک واحد مستقل است.
