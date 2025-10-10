به گزارش خبرنگار مهر، حادثه‌ای در شامگاه پنجشنبه، یکی از کارخانه‌های تولید مواد اولیه کفش در شهرستان مهدیشهر را طعمه حریق کرد. به گفته مقامات محلی، این آتش‌سوزی در نهایت با تلاش نیروهای امدادی مهار شد.

علی خداداد، فرماندار مهدیشهر، در گفت‌وگویی که بامداد روز جمعه با خبرنگار مهر داشت، جزئیات این رویداد را تشریح کرد و افزود: این حادثه در یکی از واحدهای تولیدی این شهرستان رخ داده است.

بر اساس اعلام فرماندار، بلافاصله پس از گزارش حریق، نیروهای آتش‌نشانی از شهرهای مهدیشهر، درجزین و سمنان به محل اعزام شدند.

خداداد تصریح کرد: خوشبختانه، تلاش بی‌وقفه آتش‌نشانان به ثمر نشست و آتش به طور کامل تحت کنترل درآمد. این هماهنگی سریع و مؤثر مانع از گسترش خسارت‌های احتمالی بیشتر شد.

فرماندار مهدیشهر با اشاره به یک نکته مثبت در این حادثه ناگوار، بر عدم وقوع هرگونه تلفات جانی تأکید کرد و این مهم موجب آرامش خاطر صاحبان واحد صنعتی شده است.

خداداد از آغاز بررسی‌های تخصصی برای شناسایی عامل اصلی این آتش‌سوزی خبر داد و تصریح کرد: تعیین دلیل دقیق وقوع این حادثه بر عهده کارشناسان مربوطه گذاشته شده است.