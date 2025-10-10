  1. سلامت
  2. تغذیه
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۸

بایدها و نبایدهای تغذیه‌ای هنگام ابتلا به اسهال

بایدها و نبایدهای تغذیه‌ای هنگام ابتلا به اسهال

دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت بایدها و نبایدهای تغذیه‌ای هنگام ابتلا به اسهال را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، در پاسخ به این باور نادرست که در زمان اسهال نباید مایعات مانند آب مصرف شود و مصرف لعاب برنج و کته ماست کافیست، تاکید کرد: مصرف آب، در زمان اسهال حیاتی است و نقش مهمی در بهبود بیماری دارد.

یکی از مهم‌ترین اقدامات در زمان ابتلا به اسهال، جبران کمبود مایعات یا هیدراتاسیون بدن است که باید با مصرف آب و مایعات حاوی الکترولیت‌هایی مانند پتاسیم و سدیم انجام شود.

نوع درمان دارویی و تغذیه‌ای بسته به علت اسهال (عفونی، حساسیت غذایی، بیماری‌های التهابی روده یا دارویی) متفاوت است، اما در تمامی موارد، احیای مایعات بدن نقش اساسی در بهبود بیمار دارد.

مصرف لعاب برنج، کته ماست و سایر روش‌های سنتی ممکن است در برخی موارد به کاهش علائم کمک کند، اما درمان اصلی اسهال محسوب نمی‌شوند و جایگزین مصرف آب و مایعات مناسب نیستند.

کد خبر 6617360
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها