کدو حلوایی؛ جادوی پاییز برای سلامت بدن

به گزارش خبرنگار مهر،در طول پاییز، برداشت میوهها و سبزیجات مورد انتظار در بازارهای کشاورزان و فروشگاههای مواد غذایی آغاز میشود. کدو تنبل، کدو حلوایی که به نظر میرسد همه توجه را به خود جلب میکند، فقط برای کندهکاری نیست. آنها سرشار از فواید سلامتی زیادی نیز هستند.
کدو حلوایی به خانواده کدو تعلق دارد. رنگ آن معمولا زرد پررنگ یا نارنجی تیره است و پوست ضخیم و ناصافی دارد. کدو حلوایی یا کدو تنبل طعم شیرین و بافت نرم و لطیفی دارد. کالری کدو حلوایی بسیار کم است. از خواص کدوحلوایی برای دستگاه ادراری خاصیت ضد سنگ ادراری، مدر بودن و ممانعت از تشکیل برخی کریستالها در کلیههای سنگ ساز است.
خواص کدو حلوایی در طب ایرانی
طبع کدو حلوایی سرد است و انواع کدو، ادرار آور و تب بر است. تخم کدو به خصوص پوست سبز رنگ آن ضد کرم است. درنتیجه مصرف مقدار ۷۵ تا ۱۰۰ گرم تخم کدو در مورد افراد بزرگسال و ۳۷ تا ۵۰ گرم آن در مورد اطفال تجویز شده است. کدو حلوایی، سینه را نرم و اخلاط و سرفه را آسان میکند.اگر از کدو حلوایی پخته به صورت کرم برای صورت استفاده کنید، صورت شما را براق و زیبا میکند. روغن تخم کدو برای تسکین درد بواسیر بسیار مفید است.
سرشار از پتاسیم
یکی از مهمترین مواد معدنی در بدن، پتاسیم کلیدی در تنظیم فشار خون و محافظت از بدن در برابر سکته و بیماریهای قلبی است. یک رژیم غذایی غنی از پتاسیم میتواند فشار خون را با حذف سدیم اضافی از بدن کاهش دهد.
سرشار از فیبر
هر فنجان کدو حلوایی۳ گرم فیبر دارد که به ما کمک میکند احساس سیری طولانیتری داشته باشیم. خوردن یک وعده غذایی غنی از فیبر نه تنها انرژی شما را در طول روز حفظ میکند، بلکه به سلامت گوارش و جلوگیری از یبوست نیز کمک میکند.
ویتامین A
کدو حلوایی حاوی یک آنتیاکسیدان قوی به نام بتاکاروتن است که پس از مصرف به ویتامین A تبدیل میشود. یک فنجان کدو تنبل بیش از ۸۰ درصد از نیاز روزانه توصیه شده به ویتامین A را تامین میکند. ویتامین A به جلوگیری از آسیب به چشمها کمک میکند و بینایی ما را واضح نگه میدارد.
کدو حلوایی به دلیل فواید سلامتی خود بسیار مورد توجه قرار میگیرد و دلیل خوبی نیز دارد. این کدو حلوایی زمستانی یک سبزی نیست، بلکه میوهای سالم میباشد که حاوی دانههای خوراکی مغذی نیز میباشد. کدو تنبل منبع تغذیه است، مملو از ویتامینها، آنتیاکسیدانها و فیبر میباشد و به دلیل طعم و بافت شیرینش، کدو تنبل افزودنی عالی برای هر وعده غذایی است.
فواید کدو تنبل برای سلامتی کودکان
اگر میخواهید به سرعت بخشیدن به روند رشد بینایی کودکانتان کمک کنید، و همچنین اقداماتی را برای جلوگیری از سایر عوارض مربوط به چشم در آینده انجام دهید، کدو حلوایی معجزه میکند.دلیل اصلی این امر این است که سرشار از ویتامین A میباشد که یک ماده مغذی ضروری برای بینایی خوب است.
دریافت ویتامین A کافی به کودک شما این امکان را میدهد که هم در روز و هم در شب بهتر ببیند که البته به معنای داشتن کودک شادتر است، بنابراین برای بینایی کودک خود، حتما باید از کدو تنبل در پاییز استفاده کنید.
کمک به هضم غذا
یکی دیگر از مواردی که میتواند باعث ناراحتی کودکان شود، اجابت مزاج آنها است. گاهی اوقات مطمئن شدن از تعادل مناسب غذاها برای تثبیت سیستم گوارشی کودک و جلوگیری از یبوست ممکن است سخت باشد. کدو تنبل یک منبع عالی از فیبر است، اما میتوانید برای تنظیم حرکات روده به آن اعتماد کنید.
خواص کدو حلوایی در بارداری
کدو حلوایی یک منبع عالی از فولات (ویتامین B9) بوده که مصرف آن در دوران بارداری ضروری است. مصرف کافی فولات به پیشگیری از نقصهای لوله عصبی در جنین کمک کرده و از رشد سالم مغز و نخاع او پشتیبانی میکند. همچنین بتاکاروتن موجود در کدو حلوایی برای رشد جنین، تقویت سیستم ایمنی و رشد چشمها ضروری است.
ویتامینها و مواد معدنی موجود در کدو حلوایی از جمله ویتامین A و ویتامین C، برای مادر و کودک مفید هستند. با این حال، باید توجه داشت که مصرف زیاد این گیاه در دوران بارداری و شیردهی میتواند رودهها را بیش از حد تحریک کرده و منجر به ناراحتی گوارشی شود. بدینترتیب، اگر تمایل دارید که کدو حلوایی و تخمه آن را در دوران بارداری و شیردهی به رژیم غذایی خود اضافه کنید.
مواد مغذی ضروری را تامین میکند
کدو تنبل مملو از مواد مغذی ضروری است. برخی از مهمترین چیزها برای کمک به رشد کودک را میتوان از داشتن کدو تنبل در رژیم غذایی او به دست آورد.کدو تنبل حاوی کلسیم است که به رشد استخوانهای قویتر کمک میکند. منیزیم همچنین برای این امر مفید بوده و نیز به طور طبیعی آرامبخش است.
کدو تنبل همچنین سرشار از فسفر میباشد که فواید زیادی برای رشد کودک دارد. این از عملکرد مغز گرفته تا هضم، حفظ سلولهای بافتی و متعادل کردن هورمونها را شامل میشود. همچنین مقدار زیادی پتاسیم در آن وجود دارد که تعادل آب و اسید را در خون تنظیم میکند.
خواص کدو حلوایی برای کبد
کدو حلوایی سرشار از آنتیاکسیدانها بهویژه بتاکاروتن است که بدن آن را به ویتامین A تبدیل میکند. ویتامین A با پیشگیری از آسیبهای اکسیداتیو و کاهش التهاب از عملکرد کبد حمایت میکند. استرس اکسیداتیو و التهاب از عوامل اصلی بروز بیماریهای کبدی مانند بیماری کبد چرب و سیروز کبدی هستند.
خواص کدو حلوایی برای سرماخوردگی
کدو حلوایی یک غذای مغذی است که میتواند به تقویت سیستم ایمنی و پیشگیری از سرماخوردگی کمک کند. این گیاه غنی از ویتامینهای A و C است که هر ۲ به حفظ سیستم ایمنی سالم کمک میکنند. ویتامین A نقش مهمی در حفظ سلامت پوست و غشاهای مخاطی دارد و اولین سد در برابر پاتوژنهای بیماریزا است. همچنین ویتامین C بهدلیل خواص آنتیاکسیدانی خود میتواند تولید و عملکرد سلولهای سفید خون که بخشی از سیستم ایمنی هستند را تقویت کند.
دستورالعملهای کدو حلوایی آسان
مانند بسیاری دیگر از میوهها و سبزیجات فصلی، کدو تنبل به راحتی پخته میشود و در غذاهای اصلی و دسرها گنجانده میشود. هنگام پخت با کدو تنبل میتوانید آن را تفت داده، بخارپز کنید و به سوپ و آش اضافه نمایید. در اینجا یک دستورالعمل کدو تنبل مناسب برای بچهها وجود دارد که سرشار از مواد مغذی است.
به یاد داشته باشید مصرف بیش از حد کدو حلوایی و دانههای آن ممکن است عوارضی مانند مشکلات گوارشی، واکنشهای آلرژیک یا تداخل با برخی داروها ایجاد کند. اگر تمایل به اضافه کردن کدو حلوایی و دانههای آن به رژیم غذایی خود دارید، توصیه میکنیم درباره میزان مورد نیاز بدنتان به این میوه با یک متخصص تغذیه مشورت کنید.
نظر شما