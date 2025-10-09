از رژیم کتوژنیک و درمان افسردگی تا افزایش خطر ابتلا به دیابت با سیگار

به گزارش خبرنگار مهر، مهم‌ترین اخبار منتشرشده در حوزه بهداشت، درمان و تغذیه در سطح جهان به شرح زیر بوده اند:

آیا رژیم کتوژنیک می‌تواند به درمان افسردگی کمک کند؟

یک مطالعه آزمایشی در مقیاس کوچک نشان می‌دهد که رژیم غذایی «کتوژنیک» ممکن است به افراد مبتلا به افسردگی کمک کند.

مواد مغذی موجود در سبزیجات می‌تواند به بدن در مبارزه با سرطان کمک کند

یک ماده مغذی رایج که در سبزیجات برگ‌دار و ذرت یافت می‌شود، ممکن است کاری بیش از محافظت از بینایی انجام دهد.

سیگار کشیدن خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ را افزایش می‌دهد

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد افراد سیگاری در معرض خطر بیشتر ابتلا به دیابت نوع ۲ هستند، به خصوص اگر از نظر ژنتیکی مستعد ابتلا به این بیماری باشند.

بازماندگان سرطان دهانه رحم در معرض خطر بیشتر ابتلا به یک سرطان دیگر

محققان می‌گویند زنانی که بر سرطان دهانه رحم غلبه می‌کنند، ممکن است با یک بحران سلامتی بالقوه تهدیدکننده زندگی در آینده مواجه شوند.