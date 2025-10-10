«هفت روز تا وصال» را از شبکه دو تماشا کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «هفت روز تا وصال»روایتی نزدیک از هفت روز پایانی زندگی پربرکت شهید سید هاشم صفی‌الدین، جمعه ۱۸ مهر حوالی ساعت ۱۵ از شبکه دو پخش می‌شود.

این مستند، روایتی عمیق و انسانی از واپسین روزهای حیات شهید صفی‌الدین، پس از دبیرکلی حزب‌الله لبنان است.

«هفت روز تا وصال» تهیه شده در بنیاد مکتب حاج‌قاسم است و محمدباقر شاهین کارگردان این اثر تلاش کرده با بهره‌گیری از روایت‌های دست‌اولِ یاران، همراهان و نزدیکان شهید صفی‌الدین، تصویری جذاب از شخصیت، ایمان، صلابت و تدبیر این شهید مظلوم در مسیر جهاد و مقاومت به ویژه در مدت کوتاه مسئولیت دبیرکلی حزب‌الله ارائه ‌دهد.