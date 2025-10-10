  1. بین الملل
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۴

تروئیکای اروپایی: با ایران و آمریکا مذاکره می‌کنیم

تروئیکای اروپایی: با ایران و آمریکا مذاکره می‌کنیم

سران سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان اعلام کردند که با آمریکا و ایران مذاکره خواهند کرد تا به توافقی برای جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران دست یابند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سران سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان اعلام کردند: ما قصد داریم با تهران و واشنگتن مذاکره کنیم تا به توافقی برسیم که تضمین کند ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.

سران سه کشور اروپایی بار دیگر ادعای خود را درباره صحیح بودن فعال کردن مکانیسم ماشه علیه ایران تکرار کردند.

«امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه، «فردریش مرتس» صدر اعظم آلمان و «کر استارمر» نخست وزیر انگلیس بدون اشاره به عهدشکنی خود در زمینه اجرای برجام مدعی شدند: برنامه هسته‌ای ایران تهدیدی جدی برای صلح و امنیت جهانی به شمار می‌رود.

آنها همچنین از همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواستند که به مکانیسم بازگشت تحریم‌ها علیه ایران پایبند باشند.

این اظهارات و ادعاهای سه کشور اروپایی که ثابت کرده اند در زمینه تصمیم گیری استقلال ندارند و وابسته آمریکا هستند، در حالی است که مقام های جمهوری اسلامی ایران همیشه تأکید کرده اند که تهران هیچگاه برای دستیابی به سلاح هسته ای تلاش نکرده و سلاح هسته‌ای در دکترین دفاعی آن جایی ندارد.

کد خبر 6617945

