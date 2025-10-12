تایمز: آمریکا، انگلیس را تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تایمز به نقل از یک منبع در دولت آمریکا گزارش داد که واشنگتن، لندن را به توقف همکاری‌های اطلاعاتی در پی پرونده ۲ شهروند انگلیس به اتهام به اصطلاح جاسوسی برای چین تهدید کرده است.

این منبع اضافه کرد که کاخ سفید به کر استارمر نخست وزیر انگلیس هشدار داد که عدم تحت پیگرد قرار دادن این ۲ فرد، باعث از بین رفتن روابط ویژه میان ۲ کشور و همچنین توقف همکاری‌های اطلاعاتی خواهد شد.

لازم به ذکر است که سیستم قضایی انگلیس در سپتامبر گذشته ۲ شهروند این کشور را از اتهامات مذکور تبرئه کرد.

دفتر استارمر نیز هر گونه ارتباط میان وی یا مسئولان دیگر دولت انگلیس با این پرونده را رد کرده است.