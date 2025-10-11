به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «باغ بی‌آلبالو» نوشته مهدی چاکری و کارگردانی مشترک لیلی رشیدی و محمد عاقبتی که از ۱۲ شهریور تا ۱۲ مهر با حضور بازیگران نوجوان تئاتر در بلک‌باکس پردیس تئاتر و موسیقی دکُر به صحنه رفت، با استقبال قابل توجه مخاطبان و علاقه‌مندان به تئاتر مواجه شد.

این نمایش در دور جدید اجراهای خود و از روز دوشنبه ۲۱ مهر به صحنه بازمی‌گردد و به مدت محدود اجرا می‌شود.

فروش بلیت‌های «باغ بی‌آلبالو» از طریق سایت تیوال انجام می‌شود.

این اثر نمایشی با حضور (به ترتیب حروف الفبا) سلینا اکبرپور، نیلتا جلالیان، گلسا حاج‌حسینی، هانا حسینی، آنی‌سا خامسی، الیسا خلیل‌پور، باران رفیعی، آلبا رضاعی، ساحل رمضانی، طاها سعیدی، آراد شاکری، بهار شمس، شراگیم شیرافکن، نیلیا صمیمی، نیکامهر غفاریان، کتایون قلمکاری، یاشار قائمی، هلنا کریمی، آوا کلانتری، رونیکا مرحمتی، ریحانه محمدیان، عسل مهربانی، کیارش ناصحی، رایا نصرتی‌مقدم، ترمه وثوق، نرگس یوسفی، ساعت ۱۹:۳۰ اجرا می‌شود.