به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «باغ بی‌آلبالو» نوشته مهدی چاکری و کارگردانی مشترک لیلی رشیدی و محمد عاقبتی این روزها با حضور بازیگران نوجوان تئاتر در بلک باکس پردیس تئاتر و موسیقی دکُر در حال اجرا است و مورد استقبال مخاطبان و علاقه‌مندان به تئاتر قرار گرفته است.

گروه نمایش «باغ بی‌آلبالو» قرار است در روز شنبه ۱۲ مهر و در همکاری با گروه «ما درد مشترکیم» در قالب اجرایی ویژه روی صحنه برود.

تمام عواید فروش این اجرای «باغ بی‌آلبالو» به آزادی نوجوانان در بند اختصاص پیدا می‌کند.

«باغ بی‌آلبالو» با حضور (به ترتیب حروف الفبا) سلینا اکبرپور، نیلتا جلالیان، گلسا حاج‌حسینی، هانا حسینی، آنی‌سا خامسی، الیسا خلیل‌پور، آلبا رضاعی، باران رفیعی، ساحل رمضانی، طاها سعیدی، آراد شاکری، بهار شمس، شراگیم شیرافکن، نیلیا صمیمی، نیکامهر غفاریان، کتایون قلمکاری، یاشار قائمی، هلنا کریمی، آوا کلانتری، رونیکا مرحمتی، ریحانه محمدیان، عسل مهربانی، کیارش ناصحی، رایا نصرتی‌مقدم، ترمه وثوق، نرگس یوسفی، ساعت ۱۹:۳۰ اجرا می‌شود.