  1. جامعه
  2. شهری
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۱

مزایده واگذاری امور خدمات تأسیسات مکانیکال و الکتریکال در باغ کتاب

مزایده واگذاری امور خدمات تأسیسات مکانیکال و الکتریکال در باغ کتاب

مؤسسه باغ کتاب در نظر دارد واگذاری انجام امور خدمات سرویس، نگهداری و تعمیر تأسیسات مکانیکال و الکتریکال را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

به گزارش خبرگزاری مهر، زمان ارائه مدارک برای شرکت در این مزایده از ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴ الی ۲۶ مهرماه در ساعات اداری (۹ تا ۱۷) اعلام شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد مزایده و تحویل پاکت‌ها (به‌جز روزهای تعطیل) به نشانی تهران، بزرگراه حقانی (غرب به شرق)، بلوار کتابخانه ملی، بخش اداری باغ کتاب تهران (واحد حقوقی و نظارت) مراجعه کنند یا با شماره ۰۲۱۹۶۰۴۵۷۰۹ تماس بگیرند.

بر اساس این اطلاعیه، بازگشایی پاکت‌های مزایده روز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ انجام خواهد شد و هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده است.

لازم است نماینده اشخاص حقوقی،در هنگام خرید اسناد مزایده، نامه نمایندگی معتبر با مهر و امضای مجاز شرکت را ارائه نماید.

کد خبر 6618512

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها