به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صاحب، مدیرکل سلامت شهرداری تهران، از برگزاری ویژه‌برنامه‌های هفته ملی سلامت روان از ۱۹ تا ۲۵ مهرماه با هدف ارتقاء آگاهی عمومی، ترویج فرهنگ خودمراقبتی و افزایش نشاط اجتماعی خبر داد.

صاحب با اشاره به اهمیت سلامت روان گفت: سلامت روان دیگر مسئولیتی فردی نیست و همه ما در ایجاد فضایی امن، پذیرنده و حمایتگر برای هم‌نوعانمان سهیم هستیم. هر لبخند مهربان، هر شنیدن بی‌قضاوت و هر همراهی صمیمانه، قدرتی شگرف برای کاهش فشارها و استرس‌های روزمره دارد و جامعه‌ای که در آن هر فرد نقش خود را در حمایت از سلامت روان ایفا کند، بالنده و پایدار خواهد بود.

وی افزود: در این ایام، ویژه‌برنامه‌های متنوعی طراحی شده است تا شهروندان در سطوح مختلف اجتماعی، فرهنگی و آموزشی از خدمات سلامت روان بهره‌مند شوند. در مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی رازی مراسم افتتاحیه با عنوان «فصل همدلی» برگزار می‌شود تا ضمن تقدیر از تلاش‌های کادر درمان، امید و نشاط در دل بیماران زنده شود. همچنین تور گردشگری ویژه بیماران فرصتی است تا آنان لحظاتی شاد و آرام را تجربه کنند و تعامل اجتماعی مثبت داشته باشند.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران ادامه داد: برای دسترسی آسان شهروندان به خدمات مشاوره‌ای، اتوبوس سیار سلامت روان در نقاط مختلف تهران مستقر می‌شود. در کنار آن، جشنواره حال خوب مادری ویژه مادریاران برگزار خواهد شد تا این عزیزان با انرژی و نشاط بیشتر به مسئولیت‌های خود در مراکز نگهداری از کودکان بپردازند. همایش توسعه سلامت اجتماعی و روان نیز با حضور کارشناسان، پژوهشگران و مدیران شهری، بستری برای تبادل دانش و طراحی برنامه‌های اثربخش پیشگیرانه فراهم می‌آورد.

صاحب همچنین از برنامه‌های آموزشی و حمایتی خبر داد و گفت: کارگاه‌های مهارت‌های زندگی و مدیریت هیجانات منفی، زنگ سلامت روان در مدارس، مهارت‌کده‌های روان در مکان‌های پرتردد شهر و ارائه خدمات مشاوره‌ای رایگان به افراد کم‌برخوردار، همه با هدف ارتقاء سواد سلامت روان و ایجاد فضایی پویا و فراگیر برای شهروندان اجرا می‌شوند. تور گردشگری و برنامه‌های تقدیر از مادران نیز فرصتی است برای بازآفرینی روح و دل آنان و ارتقاء حال خوب اجتماعی.

وی در پایان تأکید کرد: هفته سلامت روان فرصتی ارزشمند است تا نه تنها سلامت روان فردی را جدی بگیریم، بلکه به یکدیگر کمک کنیم تا جامعه‌ای مهربان، حمایتگر و تاب‌آور بسازیم.