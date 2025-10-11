دریافت 54 MB کد خبر 6618767 https://mehrnews.com/x39gGT ۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۱ کد خبر 6618767 فیلم سلامت فیلم سلامت ۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۱ درگیری لفظی معاون وزیر بهداشت با یک خبرنگار نشست خبری علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت و درمان با درگیری لفظی با یک خبرنگار به حاشیه کشیده شد. کپی شد مطالب مرتبط بازدید کارشناسان WHO از برنامه واکسیناسیون در ایران عذرخواهی معاون وزیر بهداشت بعد از درگیری لفظی با یک خبرنگار رئیسی: ۲۵ درصد جمعیت کشور دچار اختلالات روانی هستند برچسبها علیرضا رئیسی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی شبکه بهداشت و درمان
نظر شما