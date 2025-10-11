دریافت 54 MB
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۱

درگیری لفظی معاون وزیر بهداشت با یک خبرنگار

درگیری لفظی معاون وزیر بهداشت با یک خبرنگار

نشست خبری علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت و درمان با درگیری لفظی با یک خبرنگار به حاشیه کشیده شد.

    • حسن اسفندیاری IR ۰۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
      واقعا نهایت بیشعوری یک مسئول و میرسونه که به خودش اجازه بده به هر دلیل و به هر بهانه و در هر شرایطی به مردم کشورش بی احترامی کنه و همه ما شنیدیم الفاظی و که ایشون به کار بردن و طرز صحبت کاملا بی ادبانه رو . متاسفم متاسفم متاسفم برای دولت و کشورم که باید ببینم اینطوری به یک خانم اونم توی جمع حتی اگر مقصر باشه بی احترامی بشه..

