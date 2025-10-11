بازدید کارشناسان WHO از برنامه واکسیناسیون در ایران

به گزارش حبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، در این بازدید دکتر «آرتی سینگ» و دکتر «امانی غنیم» نمایندگان دفتر منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی ضمن حضور در چهار مرکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به ارزیابی روند ارائه خدمات ایمن سازی و واکسیناسیون پرداختند.

ارزیابان WHO در این برنامه از بیمارستان امام حسین(ع)، ستاد مرکز بهداشت شمال تهران، مرکز خدمات جامع سلامت دگمه‌چی و مرکز خدمات جامع سلامت حضرت رقیه(س) دانشگاه بازدید کردند.

در این پایش، نمایندگان سازمان جهانی بهداشت از نزدیک نحوه مدیریت موارد مشکوک و قطعی سرخک، نظام مراقبت آزمایشگاهی، فرایند اجرای واکسیناسیون و زنجیره سرما مورد بررسی قرار دادند و به ارزیابی عملکرد نظام مراقبت بیماری سرخک پرداختند.

ارزیابان در این بازدید به اجرای موفق نظام مراقبت تب و بثورات ماکولوپاپولر و ایمن‌سازی در این مراکز اشاره کرده و از نحوه اجرا و مدیریت برنامه‌های بررسی شده ابراز رضایت کردند.

در این برنامه بازدید، سیدمحسن زهرایی رئیس اداره ایمن‌سازی و بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت، به همراه جمعی از مدیران و کارشناسان برنامه حضور داشتند.