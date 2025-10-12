به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی، در توئیتی نوشت: پاسخگویی و عذرخواهی، دو رکن ضروری فرهنگ سیاسی و اداری کشور و آیین مردم داری است.

از آنچه در نشست خبری معاون وزارتخانه رخ داد، متأسف و از خبرنگار و اصحاب رسانه عذرخواهم.