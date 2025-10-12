  1. سلامت
وزیر بهداشت از رسانه‌ها عذرخواهی کرد

وزیر بهداشت، از رسانه‌ها به دلیل آنچه در نشست خبری روز گذشته معاون بهداشت وزارت بهداشت رخ داده بود، عذرخواهی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی، در توئیتی نوشت: پاسخگویی و عذرخواهی، دو رکن ضروری فرهنگ سیاسی و اداری کشور و آیین مردم داری است.

از آنچه در نشست خبری معاون وزارتخانه رخ داد، متأسف و از خبرنگار و اصحاب رسانه عذرخواهم.

