به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی، در توئیتی نوشت: پاسخگویی و عذرخواهی، دو رکن ضروری فرهنگ سیاسی و اداری کشور و آیین مردم داری است.
از آنچه در نشست خبری معاون وزارتخانه رخ داد، متأسف و از خبرنگار و اصحاب رسانه عذرخواهم.
وزیر بهداشت، از رسانهها به دلیل آنچه در نشست خبری روز گذشته معاون بهداشت وزارت بهداشت رخ داده بود، عذرخواهی کرد.
