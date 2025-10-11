دریافت 5 MB
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۰:۳۲

واکنش عراقچی به بازرسی کشتی‌های ایرانی

عراقچی، وزیر امورخارجه گفت: فکر نمیکنم اقدامی در این خصوص انجام دهند، ولی در صورت انجام ما هم اقدام متقابل می کنیم.

