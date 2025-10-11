دریافت 5 MB کد خبر 6619194 https://mehrnews.com/x39gRC ۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۰:۳۲ کد خبر 6619194 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۰:۳۲ واکنش عراقچی به بازرسی کشتیهای ایرانی عراقچی، وزیر امورخارجه گفت: فکر نمیکنم اقدامی در این خصوص انجام دهند، ولی در صورت انجام ما هم اقدام متقابل می کنیم. کپی شد مطالب مرتبط عراقچی: توافق جامع را قبول نداریم عراقچی: درخواست ملاقات حضوری از طرف ویتکاف بود در مذاکرات نیویورک بین ایران و آمریکا چه گذشت؟ عراقچی: پیوستن ایران به پیمان ابراهیم هرگز اتفاق نخواهد افتاد برچسبها سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران سیاست خارجی ایران
