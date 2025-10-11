دریافت 17 MB
کد خبر 6619191
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۹

عراقچی: توافق جامع را قبول نداریم

عراقچی: توافق جامع را قبول نداریم

عراقچی وزیر خارجه کشورمان گفت: ما فقط در موضوع هسته ای مذاکره کردیم و خواهیم کرد و توافق جامع را درک نمی کنیم.

