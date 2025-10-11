دریافت 17 MB کد خبر 6619191 https://mehrnews.com/x39gRy ۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۹ کد خبر 6619191 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۹ عراقچی: توافق جامع را قبول نداریم عراقچی وزیر خارجه کشورمان گفت: ما فقط در موضوع هسته ای مذاکره کردیم و خواهیم کرد و توافق جامع را درک نمی کنیم. کپی شد مطالب مرتبط عراقچی: پیوستن ایران به پیمان ابراهیم هرگز اتفاق نخواهد افتاد واکنش عراقچی به بازرسی کشتیهای ایرانی ماجرای تماس تلفنی پوتین و نتانیاهو چه بود؟ تاکید وزرای خارجه ایران و پاکستان بر توسعه دیپلماسی فعال بین دو کشور دیدار سفرای جدید ایران در نیجریه و مالی با عراقچی عراقچی: درخواست ملاقات حضوری از طرف ویتکاف بود عراقچی یکشنبه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس میرود برچسبها سید عباس عراقچی توافق هسته ای وزیر خارجه ایران
