اظهارات «عراقچی» در خصوص حواشی فوتبالی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی در گفتگویی در زمینه برخی حواشی فوتبالی اظهار داشت: لذت فوتبال و رقابت‌های ورزشی در همین کری خواندن‌ها است. دوستان استقلالی زیادی دارم که بالاخره با هم صحبت کردیم دلخوری وجود نداشت ولی کماکان همین کری خواندن‌ها ادامه پیدا کرد.

وی افزود: وزارت خارجه در خدمت تیم ملی و همه تیم‌های باشگاهی است، بارها از تیم استقلال مراجعه داشتم، مشکلاتی در خارج از کشور داشتند، وزارت خارجه کمک کرده و هر تیم دیگری هم که نیاز به کمک داشته باشد، ما به عنوان وظیفه ملی خودمان کمک خواهیم کرد.

وزیر امور خارجه گفت: وقتی که استقلال مسابقه باشگاهی در خارج از کشور دارد به همان اندازه پرسپولیس حرص می‌خورم، شوق دارم و دوست دارم که استقلال برنده شود چون تیم نماینده کشور ایران است. بعضی از دوستان ورزشی هم نکاتی را گفته بودن تعجب کردم، دوستان ورزشی که باید بهتر متوجه باشند همه لذت ورزش قهرمانی به همین رقابت هاست البته تا وقتی که از مرز ادب خارج نشود و به تعصبات بیجا منتهی نشود.

عراقچی بیان کرد: بنابراین از همین جا به همه هواداران استقلال سلام می‌کنم برای همه آنان احترام قائل هستم و ان شاءالله اگر مراسمی هم استقلال داشته باشد از من دعوت شود، شرکت می‌کنم.