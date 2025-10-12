  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۸

تبریک رئیس قوه قضاییه به‌مناسبت قهرمانی تیم وزنه‌برداری ایران در جهان

رئیس قوه قضاییه طی پیامی قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری کشورمان در رقابت‌های قهرمانی ۲۰۲۵ جهان در کشور نروژ را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی پیامی قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری کشورمان در رقابت‌های قهرمانی ۲۰۲۵ جهان در کشور نروژ را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

پولادمردان وزنه‌برداری جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان، با مدد گرفتن از حضرات معصومین سلام‌الله علیهم اجمعین، جانانه تلاش کرده و سنگین‌ترین وزنه‌ها را بالای سر بردند و با مدال‌های رنگارنگ و کسب عنوان قهرمانی، دل مردم ایران را شاد کردند.

به همه ملی‌پوشان وزنه‌برداری کشورمان و مربیان و مسئولان این رشته ورزشی خدا قوت می‌گویم و توفیقات روزافزون آنها را در تمامی مراحل زندگی‌شان از خداوند متعال مسئلت دارم.

غلامحسین محسنی اژه‌ای

مهدیه حسن نائینی

