باقری: قطع درختان و تصرف منابع طبیعی خط قرمز است

علی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره انتشار ویدئوی مبنی بر قطع درخت در جنگلهای منطقه نسبت به تخلفات اخیر در حوزه انفال هشدار داد و افزود: قطع درختان و تصرف منابع طبیعی خط قرمز دستگاههای قضائی و انتظامی استان بوده و پیگیریهای جدی برای شناسایی و برخورد با متخلفان آغاز شده است.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع، ضمن هشدار به تمامی کسانی که در صدد صدور مجوزهای غیرقانونی یا قطع درختان در حوزه انفال هستند، اعلام میکنیم تصرف و قطع درختان خط قرمز منابع طبیعی و دستگاه قضائی و انتظامی استان مازندران است.
مدیرکل منابع طبیعی مازندران تصریح کرد: امروز بلافاصله و با هماهنگی دستگاه قضائی پیگیریهای جدی جهت شناسایی و دستگیری متخلفین آغاز شده و منتظر نتیجه هستیم تا این موضوع هر چه سریعتر تسکینی برای طبیعتدوستان و هماستانیهایمان باشد.
باقری در پایان از مردم و طبیعتدوستان استان مازندران خواست تا همکاری لازم را داشته باشند و هرگونه مشاهده تخلف را به مراجع ذیصلاح گزارش کنند.
