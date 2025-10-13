  1. استانها
  2. مازندران
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۸:۱۹

قاچاقچی چوب در شیخ موسی بابل دستگیر شد

بابل - قاچاقچی چوب و عامل قطع درختان جنگلی در شیخ موسی بابل با تلاش نیروهای منابع طبیعی و یگان حفاظت دستگیر شد.

