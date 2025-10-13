https://mehrnews.com/x39hnf ۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۸:۱۹ کد خبر 6620401 استانها مازندران استانها مازندران ۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۸:۱۹ قاچاقچی چوب در شیخ موسی بابل دستگیر شد بابل - قاچاقچی چوب و عامل قطع درختان جنگلی در شیخ موسی بابل با تلاش نیروهای منابع طبیعی و یگان حفاظت دستگیر شد. دریافت 44 MB کد خبر 6620401 کپی شد مطالب مرتبط سرهنگ بابایی: فرد توهینکننده به مردم رامسر دستگیر شد دستگیری متهمان تحت تعقیب در آزادشهر نورانی: ۲ متهم کلاهبرداری اینترنتی در نوشهر دستگیر شدند باقری: قطع درختان و تصرف منابع طبیعی خط قرمز است برچسبها منابع طبیعی مازندران قاچاق دستگیری
