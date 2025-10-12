کاسبی از میان توده‌ محروم جنوب شهر برخاسته و مالامال از درد دین بود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علی اکبر رشاد رئیس حوزه علمیه امام رضا (ع) در پیام تسلیتی درگذشت هنرمند متعهد محمد کاسبی را تسلیت گفت. در این پیام آمده است:

جان آرام دوست دیرین من، هنرمند دردمند و انقلابی، دکتر محمد کاسبی، به ملکوت اعلی پیوست و در ساحت رحمت الهی آرام گرفت.

سینه کاسبی، مالامال از درد دین، شور انقلابی، عشق علی (ع)، و ارادت به ساحت رهبر هنرسنج و هنرورپرور انقلاب بود. او زاده جنوب شهر بود و از میان توده‌های محروم برخاسته بود، عمری غم مردم خورد، با فرهنگ فتوت و مرام مردمی زیست و سرانجام پس از سال‌ها تحمل مرارت بیماری و دشواری‌های تامین هزینه‌ی سنگین معالجه خویش، جان به جانان سپرد.

این بنده کمترین دریغاگویان و فسوس‌خوان، درگذشت این هنرمند متعهد را به ساحت قدسی رهبر فرهیخته انقلاب اسلامی، جامعه هنری کشور، خانواده‌ی داغدار و علاقه‌مندان سوگ‌زده او، تسلیت عرض می‌کنم.

خداوند مهربان و بخشنده، او را رحمت کناد و با مولایش امیر مؤمنان (ارواحنا فداه) محشور دارد.