به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت محمد کاسبی هنرمند پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون، جمعی از مسئولان هنری و نهادهای رسانه‌ای همچون رئیس سازمان سینمایی، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس سازمان سینمایی سوره، رئیس سازمان بسیج هنرمندان، بنیاد سینمایی فارابی، معاون سیما، رئیس بنیاد روایت فتح و خانه سینما با انتشار پیام‌هایی یاد این بازیگر را گرامی داشتند و درگذشت وی را تسلیت گفتند.

پیام تسلیت رئیس رسانه ملی

پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما نیز در پیامی، درگذشت محمد کاسبی، هنرمند مردمی و چهره ماندگار هنر انقلاب اسلامی را تسلیت گفت که متن پیام به شرح زیر است:

«بسم‌ الله‌ الرحمن‌ الرحیم

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال والاکرام

خبر درگذشت هنرمند پیشکسوت، مردمی و متعهد، زنده‌یاد محمد کاسبی، مایه‌ اندوه عمیق جامعه فرهنگی و هنری کشور و خانواده‌ بزرگ رسانه ملی شد.

او از چهره‌های ماندگار و صادقِ هنر انقلاب اسلامی بود که با اشراف علمی گسترده و سوابق مدیریت هنری در صداوسیما و نهادهای فرهنگی و هنری کشور، منشأ آثار و خدماتی ارزشمند شد و در تمام سال‌های فعالیت هنری‌اش، هنر را نه ابزاری برای نمایش، که رسالتی برای هدایت، امیدآفرینی و ترویج فضیلت می‌دانست. صدای گرم، چهره‌ آرام و نقش‌آفرینی‌های به‌یادماندنی او بر پرده‌ سینما و صفحه‌ تلویزیون، همواره با مردم و برای مردم بود؛ هنرمندی که در نقش و زیست، صادق و مؤمن باقی ماند و فقدانش در این عرصه ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر است.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این مصیبت به خانواده‌ محترم آن مرحوم، جامعه هنری کشور، یاران و همکاران دیرینش در سازمان صداوسیما و همه‌ دوستداران هنر متعهد، از درگاه خداوند متعال برای آن هنرمند مؤمن و وارسته رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر طلب می‌کنم.»

پیام تسلیت رئیس سازمان بسیج هنرمندان

آرش زینال خیری رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور در پیامی درگذشت محمد کاسبی را تسلیت گفت.

متن پیام زینال خیری بدین شرح است:



«با نهایت اندوه از درگذشت بازیگر متعهد استاد محمد کاسبی با خبر شدیم، ایشان یکی از ذخایر فرهنگی و هنری کشور عزیزمان بودند که تمام عمر عزیز خود را صرف خدمت کردند. بی‌شک نقش‌آفرینی‌های خاطره‌ساز این چهره توانمند عرصه‌ی بازیگری و خلق شخصیت‌های مختلف، همیشه در ذهن مخاطبان هنردوست و علاقمندان وی ماندگار خواهد ماند.

بدین وسیله فقدان ایشان را به خانواده ارجمندشان و به جامعه هنری و سینمای ایران تسلیت عرض نموده و برای ایشان جایگاه رفیع در دنیای زندگان ابدی مسئلت دارم.»

پیام تسلیت رئیس سازمان سینمایی کشور

رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی نیز در پیامی درگذشت این هنرمند برجسته را تسلیت گفت.

در متن پیام تسلیت فریدزاده آمده است:

«درگذشت هنرمند پیشکسوت و مردمی سینمای ایران، محمد کاسبی، بار دیگر دوستداران سینما را عزادار کرد. بازیگری که با اخلاق نیکو، ایمان، صداقت و لبخند همیشگی‌اش، در قاب تصویر و قلب مردم ایران ماندگار شد.

محمد کاسبی از نسل بازیگرانی بود که حضورشان در هر اثر، نشانی از اخلاق و انسانیت با خود داشت. او در همه سال‌های فعالیتش، خلق و منش پهلوانی، رفتار و کردار نیک و مهرورز، روحیه آرامش‌بخش خود را حفظ کرد و به همین سبب، برای همکارانش نه‌تنها هنرمند، که الگویی از انسان وارسته و با وقار بود. لبخند گرم و چهره مهربانش تا همیشه در خاطر اهالی سینما و مخاطبان آن، زنده خواهد ماند.

اینجانب این ضایعه را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری کشور و مردم فرهنگ‌دوست ایران تسلیت می‌گویم و برای روح بلند آن هنرمند نازنین از درگاه خداوند متعال آرامش جاودان و برای بازماندگان صبر و بردباری مسئلت دارم. روحش شاد و یادش ماندگار.»

پیام تسلیت بنیاد سینمایی فارابی

همچنین بنیاد سینمایی فارابی با انتشار پیامی این ضایعه را تسلیت گفت.

در متن پیام تسلیت بنیاد سینمایی فارابی آمده است:

«درگذشت هنرمند خوش خلق، ارزشمند و متعهد، زنده‌یاد محمد کاسبی، اندوهی عمیق در دل خانواده و دوست‌داران سینمای ایران بر جای گذاشت. وی از جمله چهره‌هایی بود که مرز میان ایمان، اخلاق و هنر را به‌خوبی حفظ کرده و در کنار ایفای نقش‌های ماندگار، با منش صادقانه، تصویری اصیل از هنرمند ایرانی ارائه داد.

زنده‌یاد کاسبی در همه سال‌های فعالیت خویش، نمونه‌ای از وقار، صداقت و اصالت فرهنگی بود. بنیاد سینمایی فارابی، فقدان این هنرمند فرهیخته را به خانواده گرامی ایشان، جامعه هنری ایران و همه علاقه‌مندان این بازیگر پیشکسوت تسلیت گفته و یاد و راه او را ارج می‌نهد.»

پیام تسلیت رئیس سازمان سینمایی سوره



همینطور حمیدرضا جعفریان رئیس سازمان سینمایی سوره همزمان با درگذشت محمد کاسبی پیام تسلیتی را منتشر کرد.

در متن این پیام آمده است:

«درگذشت استاد محمد کاسبی، هنرمند خوش‌غیرت انقلاب و از بنیان‌گذاران سینمای حوزه هنری، داغی بزرگ را بر دل دوست‌داران و اهالی فرهنگ و هنر نهاد. او که از ارکان اصلی تشکیل حوزه هنری و از نسل اول فیلمسازان این نهاد بود، برای شکل‌گیری زیربنای هنر انقلاب و قوام آن قدم‌های مؤثری برداشت.

سینمای انقلاب پشتوانه‌ای بزرگ و درختی تنومند را از دست داد؛ شخصیتی که برای سال‌های دور با کاشت بذر هنر در دل خاک انقلاب و خلق نقش‌های ماندگار در قاب سینما و تلویزیون، سهم ویژه‌ای از تاریخ سینمای ایران داشت و در سال‌های اخیر، به اعتبار کلام رسا و نگاه دغدغه‌مندش، چراغ راهی برای جوانان آینده‌دار سینمای انقلاب شد.

راز نگاه او و طنین صدای او هیچ‌گاه از حافظه سینمای ایران خاموش نخواهد شد و پاسداشت میراث ماندگارش دینی است که بر گردن دلسوزان سینمای انقلاب باقی خواهد ماند. از درگاه خداوند متعال برای ایشان مغفرت و رحمت واسعه مسئلت دارم و این غم بزرگ را به این خانواده محترم و اهالی فرهنگ و سینما تسلیت می‌گویم.»

پیام تسلیت خانه سینما

همچنین خانه سینما با انتشار پیامی درگذشت این بازیگر پیشکسوت را تسلیت گفت.

در متن پیام خانه سینما آمده است:

«بی‌شک نقش‌آفرینی‌های ماندگار و خاطره ساز این هنرمند تا همیشه در اذهان مخاطبان هنردوست و علاقه مندان وی جاویدان خواهد ماند.

خانه سینما فقدان این هنرمند تکرارناپذیر را به اهالی فرهنگ و هنر به ویژه اصحاب سینما تسلیت می‌گوید و از خداوند برای آن مرحوم علو درجات و برای خانواده و بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومند است.»

پیام تسلیت معاون سیما

محسن برمهانی معاون سیما نیز در پیامی، درگذشت محمد کاسبی را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت معاون سیما به شرح زیر است:

«انا لله و انا الیه راجعون

محمد کاسبی هنرمندی بود از جنس مردم و ایمان؛ مردی که هنر را آیینه‌ای برای صداقت، خدمت و حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌دانست.

او نه‌ فقط بر صفحه تلویزیون، بلکه در دل مردم زیست؛ با بازی‌هایش لبخند، امید و اخلاق را به خانه‌ها آورد و با منش متعهد و مؤمنانه‌اش، مرام هنرمند انقلابی را معنا کرد.

زنده‌یاد کاسبی در کار و گفتار، دل در گرو شهدا داشت؛ از یاد حاج قاسم گفت، برای ارزش‌های دفاع مقدس ایستاد و تمام عمرش را در مسیر روشن هنر متعهد و مردمی گذراند.

او از هنرمند بودن فراتر رفت و به یک الگو بدل شد؛ الگویی از «هنر با ایمان»، «طنز با اخلاق» و «انسان با بصیرت».

درگذشت این هنرمند بزرگ را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری متعهد کشور و میلیون‌ها بیننده‌ای که با آثارش زیسته‌اند، تسلیت می گویم. یاد و نامش جاودانه و در حافظه فرهنگی ملت بزرگ ایران خواهد ماند.»

پیام تسلیت رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح

علی مقواساز رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح در پی درگذشت بازیگر و کارگردان متعهد سینما و تلویزیون کشور پیام تسلیتی صادر کرد.

در متن پیام آمده است:

«هوالباقی

درگذشت چهره مانا و درخشان سینما و تلویزیون کشور،استاد فقید محمد کاسبی، واقعه ای تلخ و جبران ناپذیر برای هنر متعهد انقلابی است.

نقش آفرینی بی بدیل این چهره ماندگار هنر انقلاب اسلامی در آثار مختلف سینمایی و تلویزیونی و تعهد وی به ارزش های والای انسانی و پایبندی به اخلاق و منش نیکو ، نام وی را جزو زبده ترین خالقان آثار نمایشی کشور ثبت نمود و در اذهان ایرانیان جاودان ساخت.

این ضایعه دردناک را به خانواده محترم ایشان، علاقه‌مندان این هنرمند برجسته و جامعه هنری ایران اسلامی تسلیت عرض نموده و از حضرت حق تعالی جل جلاله آرامش ابدی را برای این فقید سعید مسئلت می نمایم.»