آرزوی محمد کاسبی برای زیارت امام حسین(ع)
سکانس جذاب محمد کاسبی در سریال خوش رکاب و درد دل با کامیونش را در این فیلم مشاهده میکنید.
مطالب مرتبط
محمد کاسبی از تئاتر تا تصویر؛ با «رعنا» آمد با «خوش رکاب» محبوب شد
انتشار پیامهای تسلیت در پی درگذشت محمد کاسبی
تشییع پیکر زنده یاد محمد کاسبی از مقابل حوزه هنری
سردار منتظرالمهدی: محمد کاسبی خدماتی ماندگار به سینمای ایران داشت
کاسبی از میان توده محروم جنوب شهر برخاسته و مالامال از درد دین بود
پیام تسلیت رئیس حوزه هنری در پی درگذشت محمد کاسبی
پیام تسلیت رئیس قوه قضائیه در پی درگذشت محمد کاسبی
پیام تسلیت وزیر فرهنگ و ارشاد در پی درگذشت محمد کاسبی
