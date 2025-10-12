به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی در آئین تودیع و معارفه سرپرست دانشگاه صنعتی شریف که امروز بیستم مهرماه برگزار شد، به نقش مهم سه‌گانه دین، دانش و وطن برای پیشرفت کشور اشاره و اظهار کرد: همه ما بر این باوریم که دانشگاه و علم، نقشی تعیین‌کننده در حکمرانی، امنیت و توسعه پایدار دارد. من از جمله کسانی هستم که دوران قبل و بعد از انقلاب را در دانشگاه تجربه کرده‌ام و از نزدیک شاهد رشد چشمگیر آموزش عالی در کشور بوده‌ام. با وجود جنگ تحمیلی و مشکلات متعدد، دانشگاه‌ها در سراسر کشور توسعه یافتند و امروز استانی نداریم که چند دانشگاه در آن فعال نباشد؛ این خود نشانه روشنی از توجه نظام و انقلاب به آموزش عالی است.

رئیس بنیاد ایران شناسی با بیان اینکه در سال‌های اخیر تحولی بنیادین در ساختار حکمرانی کشور رخ داده است، گفت: نوعی تغییر پارادایم که باید به درستی فهم و تبیین شود.

صالحی با بیان اینکه پس از جنگ ۱۲ روزه، مقام معظم رهبری در بیاناتی بر سه محور اساسی دین، دانش و وطن تاکید کردند که این سه عنصر پایه‌های هویت و پایداری ما هستند، افزود: اگر بخواهیم نقش دین را به‌صورت مصداقی ببینیم، نمونه روشن آن در مقاومت مردم غزه است. منطقه‌ای کوچک با وسعتی حدود ۷۰۰ کیلومتر مربع، جمعیتی بیش از دو و نیم میلیون نفر، و محاصره‌شده از همه سو با این حال، مردمی که در برابر پیشرفته‌ترین سلاح‌ها، از جمله جنگنده‌های اف -۳۵، ایستادگی کردند. این ایستادگی جز از ایمان و باور عمیق دینی برنمی‌خیزد.

این استاد دانشگاه صنعتی شریف در کنار دین، علم نیز به‌عنوان دومین رکن قدرت است، خاطرنشان کرد: همان‌طور که در کلام حضرت علی (ع) آمده است علم قدرت است، هر که آن را به‌دست آورد چیره می‌شود و هر که از آن بی‌بهره بماند، مغلوب خواهد شد. رشد علمی کشور در چهار دهه گذشته مصداق همین حقیقت است.

وی به پیشرفت‌های علمی و فناوری دانشگاه‌ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: آن زمان نیروهای مسلح به دانشگاه مراجعه کردند تا بتوانند لوله خمپاره‌ای بسازند که در اثر شلیک از هم نپاشد. از همان‌جا حرکت علمی در حوزه دفاعی آغاز شد. در آن روزها حتی تصور ساخت رادار در داخل کشور ممکن نبود، اما با تلاش استادان و پژوهشگران، این امر محقق شد.

صالحی با بیان اینکه ایران امروز حاصل همان باور به دین، دانش و وطن است، گفت: اگر حتی لحظه‌ای از این مسیر غفلت کنیم، کشور در معرض خطر قرار می‌گیرد.