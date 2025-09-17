دانشگاه شریف برای حکمرانی یکپارچه در حوزه محرومیت زدایی راهکار دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالکریم حسینزاده معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و هیئت همراه وی بعد ازظهر روز سهشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ با حضور در دانشگاه صنعتی شریف از برج فناوری شریف، ایستگاه نوآوری شریف و مجتمع خدمات فناوری روستاآزاد بازدید کرد و در پایان طی نشستی با حضور مسعود تجریشی، سرپرست دانشگاه، دهبیدیپور مشاور رئیس در امور فناوری، طالبی رئیس پارک علم و فناوری شریف، اصلانی رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد، اجتهادی استاد تمام دانشکده فیزیک و ضرابیزاده، رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر با فعالیتها و دستاوردهای فناورانه این دانشگاه آشنا شد.
در ابتدای این جلسه طالبی رئیس پارک علم و فناوری شریف اطلاعاتی با تمرکز بر حوزه استارتاپی و فعالیتهای در حال انجام در پارک علم و فناوری شریف ارائه داد. معرفی محصولات حوزه فناوریهای کاربردی، شرکتهای عضو پارک علم و فناوری شریف، برنامههای مرکز کارآفرینی، استارتاپهای مستقر در شتابدهنده شریف و طرح توانا از جمله بخشهای مختلف این ارائه بود.
سپس اصلانی رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف ضمن بیان زمینه فعالیتهای دانشکده گفت: دانشکده مدیریت و اقتصاد هم اکنون علاوه بر فعالیت در حوزههای مدیریت، و اقتصاد همچنین در حوزه چگونگی اثرگذاری فرآیندهای سیاستگذاری بر اقتصاد و مباحث مدیریتی و سازمانها دورههای تخصصی و کارگاههای مهارت محور برگزار میکند. وی به صورت کلی اطلاعاتی در خصوص خدمات آموزشی مرکز مدیران و برنامههای دانشکده در این حوزه ارائه داد.
سپس ضرابیزاده، رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر با تاکید بر استفاده از ظرفیتهای آموزشهای تخصصی برای گسترش عدالت آموزشی، طرح توسعه آموزش مهندسی کامپیوتر در مناطق محروم کشور را معرفی کرد.
بورس تحصیلی برای دانشجویان مناطق محروم با شرط بازگشت و خدمت به منطقه
در ادامه این نشست اجتهادی استاد تمام دانشکده فیزیک نکاتی درباره پردیس دانشگاه، در نظر گرفتن دورههای مناسب برای دانشجویان شهریه پرداز و بورس تحصیلی برای دانشجویان مناطق محروم با شرط بازگشت و خدمت به منطقه بیان کرد.
در بخش دیگری از این نشست حسینزاده، معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با بیان اهمیت انجام کار وطندوستانه و وطنپرستانه گفت: متأسفانه بخشی از جامعه از نظام تصمیمگیری حذف شدند باید در بازگرداندن این افراد به چرخه مشارکت تلاش کنیم تا به کشور دلگرم شوند.
انتظار دانشگاه این است برای رفع چالشهای موجود به ما راهکار و برنامه ارائه کند
حسینزاده نگاه به یکدیگر به عنوان یک فرصت برای ایران را یکی از رسالتهای واقعی خود دانست و افزود: انتظار ما از دانشگاه این است برای رفع چالشهای موجود به ما راهکار و برنامه ارائه کند.
وی یکی از بزرگترین چالشهای حوزه روستایی و محرومیت زدایی را بهبود کیفیت زیست عشایر با حفظ هویت آنها دانست و گفت: ما با حکمرانی چندلایه طرف هستیم، ۲۵ دستگاه اجرایی، دولتی و تعداد زیادی گروههای جهادی درگیر این موضوع هستند متأسفانه بدون ضابطه و اصول با توجه به خواست خود در زیست این افراد مداخله میکنند و در نهایت نیز اثرات و نتایج آن را نیز نمیپذیرند.
معاون رئیس جمهور در ادامه از دانشگاه خواست تا راهکاری برای ایجاد حکمرانی یکپارچه در این حوزه، چه در بحث سیاستگذاری برنامهریزی و چه در بخش بودجهریزی و هزینهکرد آن ارائه دهند.
حسینزاده فعالیتهایی متمرکز، محدود و با کیفیت را اثربخش دانست و افزود: به دنبال فعالیت در هرجایی و در تمام حوزهها نیستم.
وی یکی دیگر از موضوعاتی که برای حل نیازمند همفکری دانشگاه است را یافتن روشی برای تأمین مالی خرد و جمعی و همچنین ایجاد الگوهایی برای پروژههای کلان و پیشران کردن این معاونت در سطح کشور بیان کرد.
معاون رئیس جمهور در ادامه با اشاره به پلتفرم زکات آب در ترکیه گفت: در نظام برنامهریزی ما روستا، مناطق محروم و عشایر هیچ محلی از اعراب ندارند و این در واقع بدترین حادثهای است که میتواند در یک کشور اتفاق افتد. ما به دنبال راه حلی هستیم تا بتوانیم گفتمان توسعه، توجه و حساسیتزایی در نظام حکمرانی و در کشور چه در بین مردم چه در مسئولان را ایجاد کنیم.
طراحی الگویی در حوزه توسعه روستایی و مناطق محروم
حسینزاده از طراحی الگویی در حوزه توسعه روستایی و مناطق محروم خبر داد و گفت: با توجه به بررسی الگوها و مدلهای استفاده شده در کشورهایی مانند چین، ژاپن، هندوستان و آلمان به این نتیجه رسیدیم که فعالیت در این حوزه بدون استفاده از فناوری امکانپذیر نیست. در همین راستا یکی دیگر از برنامههای معاونت ایجاد مرکز توسعه فناورانه روستایی، ساختمانی با حضور تسهیل گران، کارآفرینان، استارتاپها و بهطورکلی فعالان اکوسیستم فناورانه با حضور تعدادی از صنایع مادر و در نظر گرفتن فضای بهداشتی، ورزشی و مدرسه است. این مرکز با پیدا کردن نقطهای که میتواند گرانیگاه توسعه چندین روستا در حوزه نفوذ مستقیم خود شود تبدیل خواهد شد در واقع این امر با بکارگیری دانشهای نوین موجب افزایش بهرهوری و از بین رفتن دخالت دلالان میشود.
حسینزاده در پایان صحبتهایش با ابراز علاقهمندی به حضور دانشگاه صنعتی شریف از برگزاری همایش، جشنواره و نمایشگاه در نیمه مهرماه سال جاری در محل برج میلاد خبر داد و گفت: پیشنهاد میکنم با حضور در این رویداد فرصتی برای معرفی محصولات و دستاوردهای دانشگاه را در اختیار روستاییان و مردم فراهم آورید. ما به دنبال تأسیس مدرسهای برای تربیت تسهیلگر، احیاگر و توانمندسازی هستیم شما دانشگاهیان میتوانید نیروی کار ماهر و کارآفرین برای خلق ارزش در کشور تربیت کنید. وی در پایان خاطرنشان کرد: علاقهمندیم فرصتهایی که امروز در دانشگاه صنعتی شریف مشاهده کردیم را در نمایشگاه ارائه دهید تا همگان ببینند و بتوانند استفاده کنند.
در پایان جلسه تجریشی، سرپرست دانشگاه ضمن تشکر از حضور حسینزاده در دانشگاه دلیل انتخاب حوزه روستایی و مناطق محروم برای همکاری را آشنایی کامل خود با مناطق محروم و سابقه فعالیتهای دانشگاه در این حوزه دانست و افزود: من معتقد هستم به لحاظ آموزشی مسئولیت اجتماعی در دانشگاه صنعتی شریف بر عهده ما است.
اعلام آمادگی دانشگاه صنعتی شریف برای کمک به دولت
سرپرست دانشگاه با تاکید بر خواسته رئیس جمهور نسبت به همکاری دانشگاه با دولت افزود: با توجه به سابقه دانشگاه از سوی دانشجویان و استادان احساس کردیم میتوانیم در این زمینه مؤثر باشیم. باعث افتخار است که تا امروز استادان و دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در هر حوزهای ورود پیدا کردند توانستهاند نقشآفرینی داشتهباشند. ما در دانشگاه شریف با توجه به تکثر دانشکدهها و وجود توانمندیهای بسیار و متنوع همچنین علاقه آمادگی خود برای کمک به دولت را اعلام میکنیم سطح مشارکت ما تابع تصمیم شما است.
وی با اشاره به اینکه آموزش، محور توسعه هر منطقه است خاطرنشان کرد: فناوری آن چیزی است که ما میتوانیم زمانی را که تاکنون برای توسعه مناطق از دست دادهایم را سریعاً جبران کنیم و این جبران سریع به مشارکت حداکثری، نیروی مستعد و آموزش که پایه و اساس این امر است بر میگردد.
وی در پایان گفت: با توجه به شناخت ظرفیتهای دانشگاه و زیرساختها ما میتوانیم در بحث آموزش، توانمندسازی مدیران با هدف کمک به کشور با شما همکاری کنیم. ما بسیار مشتاق هستیم به عنوان مسئولیت اجتماعی خود بتوانیم گامی بلند در جهت رفع محرومیت در کشور برداریم.
