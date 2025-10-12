  1. استانها
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۰

۱۱۰۰ کلاس درس آذربایجان غربی تاپایان سال افتتاح می شود

ارومیه - مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: یک هزار و ۱۰۰ کلاس درس تاپایان سال در استان به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صمیمی ظهر یکشنیه در آیین بهره برداری همزمان از طرح‌های نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با مشارکت مردم، اظهار کرد: هم اکنون ۲۷۸ مدرسه و ۱۷۰۰ کلاس درس در استان آذربایجان غربی در قالب طرح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی در حال ساخت است.

وی ادامه داد: از این تعداد تاکنون ۶۰۰ کلاس درس تا به امروز به بهرداری رسیده و ۱۱۰۰ کلاس درس نیز تا پایان سال به بهره برداری خواهند رسید.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی از بهره برداری از طرح شاداب سازی و رنگ آمیزی ۳۲۷۰ کلاس درس در قالب طرح شهید عجمیان همزمان با سراسر کشور خبر داد و افزود: همچنین ۵۱۷ مدرسه و ۳۲۷۰ کلاس درس در طرح شهید عجمیان رنگ آمیزی و شاداب سازی شده اند.

صمیمی گفت: ۲۴۰۷ پروژه آموزشی و پرورشی، ۲۸۶۳ پروژه میدان همدلی و ۱۳ هزارو ۵۷۶ مدرسه طرح شهید عجمیان امروز به صورت همزمان در سراسر کشور مورد بهره برداری قرار گرفتند.

