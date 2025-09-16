آذربایجان غربی ۸۰۰۰ کلاس درس کمبود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صمیمی ظهر سه شنبه در شورای آموزش و پرورش شهرستان بوکان با تأکید بر اهمیت بهکارگیری هوش مصنوعی در مدارس گفت: هوش مصنوعی پتانسیل بالایی برای تغییر شکل و روشهای آموزش دارد و فناوریهایی مانند الگوریتمهای یادگیری شخصی، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده میتوانند تجربه یادگیری دانشآموزان را بهطور چشمگیری بهبود بخشند.
وی با اشاره به وضعیت نامطلوب فضای آموزشی استان افزود: در استان ۲۶۰ مدرسه کانکسی وجود دارد که با همکاری اداره کل نوسازی مدارس در حال برچیدن هستند. همچنین کمبود ۸ هزار کلاس درس داریم که تا پایان سال جاری، ۱۷۰۰ کلاس درس جدید به بهرهبرداری خواهد رسید.
صمیمی از نقش فعال خیرین مدرسهساز در تأمین و تجهیز مدارس استان یاد کرد و گفت: مردم همیشه پایکار بودهاند و با همراهی مسئولین، طبق دستور ریاست جمهور، از کمکهای مردمی برای توسعه فضای آموزشی بهره خواهیم برد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان، ضمن اشاره به موفقیت استان در طرح شهید عجمیان و کسب رتبه برتر کشور در بهسازی و شادابسازی مدارس، بر لزوم حضور فعال معلمان و مدیران مدارس تاکید کرد و گفت: معلمان و مدیران باید با جدیت و مسئولیتپذیری نسبت به تربیت دانشآموزان این مرز و بوم اقدام کنند.
