جامعه مدرسین: مسئولان حق کوتاهی در اجرای عفاف و حجاب ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو مطالبات عمومی نسبت به وضعیت عفاف و حجاب در کشور، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه‌ای بر این مسئله به عنوان یک ضرورت دینی و یک اصل قانونی تأکید و تصریح کرد: همان‌طور که مسئولین باید توجه ویژه‌ای به مسئله مشکلات اقتصادی کشور و تأمین نیازهای معیشتی مردم و همچنین بحث مسکن و ازدواج جوانان داشته باشند، باید با روشی نیکو به ترویج تعالیم دین و تبیین معارف آن پرداخته و حق ندارند از مسئله عفاف و حجاب به عنوان یک ضرورت دینی و همچنین بندی از اصول قانون اساسی عدول و در اجرای آن کوتاهی و یا اعلام بی‌مسئولیتی کنند.



بسم الله الرحمن الرحیم



«وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَیٰ جُیُوبِهِنَّ»



در نظام تربیتی و رفتاری اسلام، حجاب و پوشش یک حکم شرعی و قانونی است و کوتاه آمدن از آن عقوبت دنیوی و اخروی دارد. حکومت اسلامی نیز بر اساس بند ۱ اصل ۳ قانون اساسی موظف است به «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی».



به همین جهت دستگاه‌ها و مسئولین حق ندارند از مسئله عفاف و حجاب، به عنوان یک ضرورت دینی و همچنین بندی از اصول قانون اساسی عدول و در اجرای آن کوتاهی و یا اعلام بی‌مسئولیتی کنند.



پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه، که در آن اراده پولادین ملت ایران و عزم آهنین رزمندگان در برابر دشمن به روشنی آشکار شد و هویت فرهنگی و ریشه‌های دینی و ملی این مردم، دشمن را به پذیرش شکست و تسلیم در برابر ملت ایران واداشت، جبهه باطل، جنگ فرهنگی خود علیه اراده و عزم آهنین ملت و رزمندگان غیور را پرحجم‌تر کرده و بر پایه‌های بنیاد هویت دینی و ملی ما حمله ور شده است. فلذا لازم است در این جنگ فرهنگی نیز همانگونه که در جنگ نظامی و اقتصادی قاطعیت و سلحشوری به خرج می‌دهیم، مجدانه و فداکارانه ورود پیدا کنیم و با ناهنجاری‌ها و ساختارشکنی‌های ضد دین و فرهنگ برخورد قانونی داشته باشیم.



جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اقدامات فاجعه‌بار عوامل استکباری برای زدودن حیاء از جوامع بشری را یک اقدام ننگ آور و ضد انسانی می‌داند و اعلام می‌دارد:



تمام جوامع بشری در برابر این فسادهای زن ستیز قیام خواهند کرد و حرکت فطری بازگشت به حجاب و عفاف با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت. در ایران نیز گرچه هجمه‌های فرهنگی و ترویج ابتذال، همیشه در دستور کار دشمنان نظام اسلامی بوده است، اما جامعه‌ی هویت‌دار و تمدنی ایران، آن را پس خواهد زد و دشمن راه به جایی نخواهد برد.



از عموم ملت به ویژه مسئولان با غیرت و متعهد و زنان فهیم و مؤمن انتظار می‌رود با التزام به اصل مترقی و فساد ستیز امر به معروف و نهی از منکر و با شیوه‌های حکیمانه، یک صدا و بی هیچ تزلزلی علیه این تهاجم خطرناک، اقدام فکری و عملی انجام دهند و با قلم و قدم به یاری امام زمان (صلوات الله و سلامه علیه) برخاسته و این توطئه را خنثی سازند.



بنا به تأکید دین، یک مسلمان نمی‌تواند در مقابل فساد بی‌تفاوت باشد. خواه این فساد، فسادی اقتصادی، سیاسی و امنیتی بوده باشد و خواه یک فساد فرهنگی و اجتماعی. همانطور که مسئولین باید توجه ویژه‌ای به مسئله مشکلات اقتصادی کشور و تأمین نیازهای معیشتی مردم و همچنین بحث مسکن و ازدواج جوانان داشته باشند، باید با پدیده کشف حجاب و ساختارشکنی که خطر بزرگی را متوجه سلامت جامعه کرده است، با نگاهی مسئولانه و متعهدانه ورود پیدا کنند.



دین اسلام، دین رحمت و معنویت است و با همین شاخصه گسترش یافته است، اما نمی‌توان صرفاً با استناد به این ویژگی دین از مظاهر قاطع فساد ستیزانه دین عبور کرد و مجرمانی که آگاهانه فساد می‌کنند را بدون مؤاخذه رها نمود. از این رو باید با روشی نیکو به ترویج تعالیم دین و تبیین معارف آن پرداخته شود «ادْعُ إِلَی سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ»؛ و در کنار آن و همزمان، باید نسبت به متجاهرین به فساد و ساختارشکنان قاطعیت نشان داد.