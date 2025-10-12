آقایی: اداره جهاد کشاورزی در شهرستان انگوت راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، غفور آقایی عصر یکشنبه در مراسم افتتاحیه رسمی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان انگوت ضمن تاکید بر اهمیت راه‌اندازی این مدیریت، اظهار کرد: راه‌اندازی و تشکیل رسمی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان انگوت موجبات رشد و ترقی بخش کشاورزی را بیش از پیش فراهم می‌سازد.

وی با اشاره به اینکه بخش زراعت ستون فقرات اقتصاد کشاورزی شهرستان انگوت است، افزود: میزان سطح زیر کشت و ترکیب محصولات زراعی نشان‌دهنده الگوی غالب کشاورزی دیم در منطقه است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل بیان کرد: کل اراضی زراعی شهرستان انگوت بالغ بر ۴۱ هزار و ۱۵۰ هکتار است که از این میزان، ۴ هزار و ۱۵۰ هکتار به صورت آبی کشت می‌شود و بقیه، یعنی ۳۷ هزار هکتار، به صورت دیم زیر کشت قرار دارد.

آقایی تاکید کرد: توسعه صنایع تبدیلی، حلقه مفقوده در افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی است و شهرستان انگوت با داشتن واحدهای موجود در زمینه فرآوری به ویژه لبنیات و برنج، ظرفیت‌های قابل توجهی برای رشد دارد.

وی گفت: افزایش تعداد و ظرفیت واحدهای فرآوری ضروری است تا از خروج مواد خام کشاورزی از شهرستان جلوگیری شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در ادامه به اهمیت بخش دامپروری شهرستان اشاره کرد و افزود: بخش دامپروری شامل دام‌های سبک، سنگین، طیور و زنبور عسل، منبع مهم تولید پروتئین دامی و محصولات جانبی در منطقه است و مجموع واحدهای دامی فعال در شهرستان به بیش از ۲۵۵ هزار رأس می‌رسد.

آقایی تصریح کرد: راه‌اندازی رسمی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان انگوت، علاوه بر تسهیل خدمات کشاورزی، زمینه‌ساز توسعه پایدار بخش‌های زراعت، دامپروری و صنایع تبدیلی در این شهرستان خواهد بود.