آقایی: کشاورزان از کشت زودهنگام در مناطق گرمسیری اردبیل خودداری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدغفور آقایی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به خسارات ناشی از سرمازدگی در سالهای گذشته به دلیل کشت زودهنگام گندم و جو، اظهار کرد: با توجه به تجربیات سالهای قبل، ضروری است کشاورزان از کشت زودهنگام این محصولات بهویژه در مناطق گرمسیری استان به ویژه مغان خودداری کنند.
وی با تأکید بر اهمیت رعایت تاریخ کشت مناسب بر اساس نظر محققین و کارشناسان و شرایط اقلیمی هر منطقه افزود: لازم است اطلاعرسانی و آموزشهای ترویجی لازم به کشاورزان ارائه شود تا از بروز خسارتهای احتمالی جلوگیری شود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان اردبیل همچنین از مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها خواست تا با نصب بنر و توزیع اطلاعیههای لازم در معابر عمومی، نسبت به آگاهسازی کشاورزان اقدام کرده و نتایج اقدامات انجام شده را به این معاونت ارسال کنند.
آقایی ادامه داد: این اطلاعیه در راستای حفظ سرمایه کشاورزان و جلوگیری از خسارات ناشی از عوامل طبیعی صادر شده و انتظار میرود کشاورزان با رعایت توصیههای کارشناسان، نسبت به کشت به موقع گندم و جو اقدام نمایند.
